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У метро Києва неадекват з ножем напав на пасажирів і "копа" через зауваження про маску

Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 17:40
У метро Києва неадекват з ножем напав на пасажирів і "копа" через зауваження про маску
У Києві в метро пасажир намагався влаштувати різанину (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У столичній підземці мало не влаштували різанину

У Києві на станції метро чоловік з ножем напав на поліцейського через зауваження про те, що потрібно носити маску. У відповідь агресивний пасажир, який порушував правила карантину, вихопив холодну зброю і газовий балончик і бризнув їм в обличчя "копу", після чого спробував його зарізати.

Інцидент стався на платформі столичної підземки "Славутич", передали в прес-службі Київської міської прокуратури 6 листопада.

Чоловік накинувся з розкладним ножем не тільки на поліцейського, але і на інших пасажирів, які знаходилися поблизу, і мало не влаштував різанину.

У цей час один з пасажирів дістав травматичний пістолет, який мав при собі, і здійснив попереджувальний постріл у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати.

У прокуратурі зазначили, що травмат був зареєстрований.

В результаті НП поліцейський отримав хімічні опіки рогівки І-ІІ ступеня обох очей.

Зловмисником виявився 42-річний киянин. Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

У метро Києва неадекват з ножем напав на пасажирів і &quot;копа&quot; через зауваження про маску

У Києві в метро чоловік напав з ножем на людей через зауваження про маску, і пасажирові довелося "втихомирити" злочинця стріляниною з пістолета (фото: kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, що у метро Києва посилять контроль за дотриманням правил карантину, і перевірятимуть усіх пасажирів.

Також ми писали про те, що нещодавно в Харкові поліція "ловила" пасажирів без маски у вагонах метро, і в мережі показали відео.

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