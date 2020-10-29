В Харькове полиция "ловила" пассажиров без маски в вагонах метро: появилось видео

Проверка масок у пассажиров метро (фото: hk.npu.gov.ua)

На период карантина в общественном транспорте запрещено находиться маски или респиратора

Полиция вместе с работниками метрополитена Харькова спустилась в подземку и провела там рейд. Копы заходили в вагоны и проверяли, все ли пассажиры едут в масках. Максимальное наказание за проезд без маски для граждан - штраф до 34 тысяч гривен.

По информации правоохранителей, рейд проводился 28 октября пока только на станции "Проспект Гагарина" в связи со стремительным распространением больных коронавирусом.

Так, полицейские в составе пяти групп заходили в вагоны метро и смотрели, находятся ли пассажиры в масках. У кого из людей их не было, выводили из вагонов.

Проверка масок у пассажиров метро

Также правоохранители проверяли соблюдение масочного режима и на самой станции.

Пока полицейские административные протоколы на пассажиров не составляли, с ними провели разъяснительную беседу и объяснили, почему важно и необходимо одевать в общественном транспорте маски или респираторы.

Однако, если во время следующих проверок люди систематически будут нарушать карантинные требования, касательно их будут составлять админпротоколы. А это штраф: от 17 до 34 тысяч гривен для граждан и для должностных лиц от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан высказала мнение, что нужно закрыть все школы в стране и желательно метро и общественный транспорт, чтобы избежать стремительного роста COVID-19.

Также ранее сообщалось, что в Украине правительство продлило режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года из-за пандемии коронавируса.