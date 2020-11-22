Метро Киева и наземный транспорт могут снова остановить — названы условия

Киев может закрыться на полный карантин, если такое решение примет Кабинет министров Украины и ограничения будут касаться всех регионов страны. Это же касается и работы метро и наземного общественного транспорта, которые по решению правительства, тоже могут закрыться.

Как сказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии "Сегодня", решать о новых ограничениях будут принимая во внимание результаты карантина выходного дня. Но, как уточнил Рубан, ограничения в субботу и воскресенье оказались малоэффективными.

По его мнению, если вводить жесткий локдаун, он должен вводиться одномоментно, решением правительства, и во всех регионах страны сразу.

"Если будет принято решение на уровне Кабинета министров, в обязательном порядке закрываться все. Но это исключительно решение на уровне государства. И оно должно приниматься на основании эпидемиологических данных, а не на основании популистских решений политиков. Когда это произойдет – неизвестно. Нет таких данных. В разных регионах эпидемический процесс проходит по-разному", – сказал Рубан.

Сейчас, по его словам, Киеву удается справляться с загруженностью коек в медучреждениях, горожане придерживаются масочного режима, проводятся профилактические мероприятия. Высокие суточные показатели выявленных новых больных коронавирусом Рубан пояснил широким охватом тестирования.

"А страшные цифры по количеству выявленных новых больных свидетельствуют о том, что в Киеве повышенный уровень лабораторной диагностики заболевания. Столица лидирует в этом вопросе – медицинская система работает лучше, чем в других регионах. Сегодня загруженность больничных коек в городе составляет 55-60%. И каждый день рассматривается вопрос оснащения новых кроватей кислородом, а это почти 5 тысяч новых койко-мест", – добавил председатель Держпродспоживслужби столицы.

Напомним, в Минздраве заявили о готовности ввести локдаун при ежедневном фиксировании 30 тысяч заболеваний коронавирусом на территории Украины.

Ранее бывший заместитель министра экономики Украины Павел Кухта спрогнозировал, что жесткий локдаун может привести к потерям около 20 миллиардов гривен.