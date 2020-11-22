Потеряем миллиарды: экономист спрогнозировал, во сколько Украине обойдется локдаун

Локдаун в Украине ударит по бизнесу (коллаж: РБК-Украина)

Украина потеряет около 20 миллиардов гривен из-за тотального карантина

Экс-заместитель министра экономики Украины Павел Кухта рассказал, что украинцы существенно потеряют в доходах из-за тотального карантина. По его мнению, жесткий локдаун может привести к потерям около 20 миллиардов гривен.

Такой прогноз экономист составил при условии введения локдауна на целый месяц. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". Отвечая на вопрос о том, о сколько обойдется поддержка бизнеса во время карантина, Кухта подчеркнул, что таких денег в бюджете страны нет.

"Очень приблизительно, в месяц такая поддержка предпринимателей в отраслях, по которым бьет локдаун – это около 20 млрд грн. Этих денег сейчас нет в бюджете Украины. Там денег на грани, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты", - сообщает Кухта.

Эксперт видит спасение в разблокировке программы МВФ и получении финансирования.

"Но там время идет не на дни, а на часы, и, кажется, это время потеряно. До конца декабря мы физически не успеем. Думаю, что ранее января, при наилучшем сценарии, мы это не можем получить, а учитывая, что мировые рынки спят, то и январь, скорее всего, потеряем", - заключил он.

Напомним, что в Минздраве заявили о готовности ввести локдаун при ежедневном фиксировании 30 тысяч заболеваний коронавирусом на территории Украины. По состоянию на 12 ноября в стране зафиксировано 12 079 случаев. Как ранее подчеркивали в Минздраве, на выходных всегда фиксируется меньше заболевших из-за особого графика работы лабораторий для проведения тестирования.

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