Метро Києва і наземний транспорт можуть знову зупинити — названо умови

Київ може зачинитися на повний карантин, якщо таке рішення ухвалить Кабінет міністрів України і обмеження будуть стосуватися усіх регіонів країни. Це ж стосується і роботи метро й наземного громадського транспорту, які за рішенням уряду, теж можуть зачинитися.

Як сказав голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі "Сьогодні", рішення про нові обмеження будуть ухвалювати зважаючи на результати карантину вихідного дня. Але, як уточнив Рубан, обмеження у суботу і неділю виявилися малоефективними.

На його думку, якщо запроваджувати жорсткий локдаун, він має вводитися одномоментно, рішенням уряду, і у всіх регіонах країни одразу.

"Якщо буде ухвалене рішення на рівні Кабінету міністрів, то буде в обов'язковому порядку закриватися все. Але це виключно рішення на рівні держави. І воно повинно прийматися на підставі епідеміологічних даних, а не на підставі популістських рішень політиків. Коли це станеться – невідомо. Немає таких даних. У різних регіонах епідемічний процес проходить по-різному", – сказав Рубан.

Наразі, з його слів, Києву вдається справлятися із завантаженістю ліжок у медзакладах, містяни дотримуються маскового режиму, проводяться профілактичні заходи. Високі добові показники виявлених нових хворих на коронавірус Рубан пояснив широким охопленням тестування.

"А страшні цифри за кількістю виявлених нових хворих свідчать про те, що в Києві підвищений рівень лабораторної діагностики захворювання. Столиця лідирує в цьому питанні – медична система працює краще, аніж в інших регіонах. Сьогодні завантаженість лікарняних ліжок у місті становить 55-60%. І щодня розглядається питання оснащення нових ліжок киснем, а це майже 5 тисяч нових ліжко-місць", – додав голова Держпродспоживслужби столиці.

Нагадаємо, у МОЗ заявили про готовність ввести локдаун при щоденному фіксуванні 30 тисяч захворювань на коронавірус на території України.

Раніше, колишній заступник міністра економіки України Павло Кухта спрогнозував, що жорсткий локдаун може призвести до втрат близько 20 мільярдів гривень.