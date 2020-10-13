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Метро Киева изменит график работы: важное предупреждение

Вторник 13 октября 2020 11:02
Метро Киева изменит график работы: важное предупреждение
Метро в Киеве изменит график работы (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Киевский метрополитен вносит коррективы в график работы

Метро в Киеве изменит график работы 13 октября. Связано это с проведением важного футбольного матча на НСК "Олимпийский".

В пресс-службе Киевского метрополитена уточнили, что в ночь с 13 на 14 октября столичная поземка будет работать на час дольше.

Кроме того, перед началом футбола и с 23:30 возможно ограничение (не закрытие) входа станций:

  • "Олимпийская",
  • " Площадь Льва Толстого",
  • "Дворец спорта".

Метро Киева изменит график работы: важное предупреждение

Метро в Киеве изменит график работы (фото: пресс-служба метрополитена)

Напомним, что матч Украина - Испания состоится во вторник, 13 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры четвертого тура группового этапа Лиги наций 2020/21 - в 21:45.

Напомним, что Максим Степанов расставил точки над "і" в вопросе ужесточения карантина в Украине. Глава Минздрава ответил, будет ли в стране в ближайшее время локдаун (тотальный карантин).

Также мы писали, что самая крупная крытая спортивная арена страны может стать госпиталем для больных коронавирусом. Президент уже приказал ведомствам готовиться к разворачиванию мобильных пунктов помощи пациентам с COVID-19 в случае нехватки больничных коек.

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