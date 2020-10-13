Тотальный карантин в Украине: Степанов расставил точки над "і"

Карантин в Украине (фото: РБК-Украина)

В Минздраве рассказали, будут ли сильно ужесточать карантин в Украине

В Минздраве рассказали, что на ближайшем заседании правительства будет обсуждаться вопрос ужесточения карантина. Эти меры нужны из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

Тем не менее, о тотальном карантине речь не идет, ведь страна этого просто не выдержит. Такое заявление сделал 12 октября министр здравоохранения Максим Степанов, пишет УНН.

"Завтра на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в стране. Речь не идет о полном локдауне, потому что страна этого просто не выдержит. Прежде всего это запрет массовых мероприятий", - подчеркнул Степанов.

Массовое скопление людей на мероприятиях будет запрещено в "красной зоне". В "зеленой" - разрешат до 50 человек.

"Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в "зеленой зоне", более 30 человек в "желтой", 20 в "оранжевой" и полностью в "красной зоне", если мы говорим о адаптивный карантин", - заявил глава минздрава.

Напомним, что за последние сутки новые случаи коронавирусной инфекции снова подтвердились у более пяти тысяч человек. Так, на утро 13 октября зафиксировали 5133 новых случая.

Ранее мы писали, что самая крупная крытая спортивная арена Украины может стать госпиталем для больных коронавирусом. Такое произойдет, если в инфекционках, отведенных под лечение COVID-19, закончатся койкоместа.

Также сообщалось, что школьники могут пойти на каникулы уже на этой неделе, а студенты - пойти на дистанционку на целый месяц.