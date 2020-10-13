ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Тотальный карантин в Украине: Степанов расставил точки над "і"

Вторник 13 октября 2020 10:21
Тотальный карантин в Украине: Степанов расставил точки над "і"
Карантин в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Минздраве рассказали, будут ли сильно ужесточать карантин в Украине

В Минздраве рассказали, что на ближайшем заседании правительства будет обсуждаться вопрос ужесточения карантина. Эти меры нужны из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

Тем не менее, о тотальном карантине речь не идет, ведь страна этого просто не выдержит. Такое заявление сделал 12 октября министр здравоохранения Максим Степанов, пишет УНН.

"Завтра на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в стране. Речь не идет о полном локдауне, потому что страна этого просто не выдержит. Прежде всего это запрет массовых мероприятий", - подчеркнул Степанов.

Массовое скопление людей на мероприятиях будет запрещено в "красной зоне". В "зеленой" - разрешат до 50 человек.

"Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в "зеленой зоне", более 30 человек в "желтой", 20 в "оранжевой" и полностью в "красной зоне", если мы говорим о адаптивный карантин", - заявил глава минздрава.

Напомним, что за последние сутки новые случаи коронавирусной инфекции снова подтвердились у более пяти тысяч человек. Так, на утро 13 октября зафиксировали 5133 новых случая.

Ранее мы писали, что самая крупная крытая спортивная арена Украины может стать госпиталем для больных коронавирусом. Такое произойдет, если в инфекционках, отведенных под лечение COVID-19, закончатся койкоместа.

Также сообщалось, что школьники могут пойти на каникулы уже на этой неделе, а студенты - пойти на дистанционку на целый месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь карантин
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь