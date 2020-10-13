Метро Києва змінить графік роботи: важливе попередження

Метро в Києві змінить графік роботи (фото: РБК-Україна)

Київський метрополітен вносить корективи в графік роботи

Метро у Києві змінить графік роботи 13 жовтня. Пов'язано це з проведенням важливого футбольного матчу на НСК "Олімпійський".

У прес-службі Київського метрополітену уточнили, що в ніч з 13 на 14 жовтня столична поземка буде працювати на годину довше.

Крім того, перед початком футболу і з 23:30 можливе обмеження (не закриття) входу станцій:

"Олімпійська",

" Площа Льва Толстого",

"Палац спорту".

Метро у Києві змінить графік роботи (фото: пресслужба метрополітену)

Нагадаємо, що матч Україна - Іспанія відбудеться у вівторок, 13 жовтня, в Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри четвертого туру групового етапу Ліги націй 2020/21 - о 21:45.

Нагадаємо, що Максим Степанов розставив крапки над "і" у питанні посилення карантину в Україні. Глава МОЗ відповів, чи буде в країні найближчим часом локдаун (тотальний карантин).

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