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Метро Києва змінить графік роботи: важливе попередження

Вівторок 13 жовтня 2020 11:02
Метро Києва змінить графік роботи: важливе попередження
Метро в Києві змінить графік роботи (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Київський метрополітен вносить корективи в графік роботи

Метро у Києві змінить графік роботи 13 жовтня. Пов'язано це з проведенням важливого футбольного матчу на НСК "Олімпійський".

У прес-службі Київського метрополітену уточнили, що в ніч з 13 на 14 жовтня столична поземка буде працювати на годину довше.

Крім того, перед початком футболу і з 23:30 можливе обмеження (не закриття) входу станцій:

  • "Олімпійська",
  • " Площа Льва Толстого",
  • "Палац спорту".

Метро Києва змінить графік роботи: важливе попередження

Метро у Києві змінить графік роботи (фото: пресслужба метрополітену)

Нагадаємо, що матч Україна - Іспанія відбудеться у вівторок, 13 жовтня, в Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри четвертого туру групового етапу Ліги націй 2020/21 - о 21:45.

Нагадаємо, що Максим Степанов розставив крапки над "і" у питанні посилення карантину в Україні. Глава МОЗ відповів, чи буде в країні найближчим часом локдаун (тотальний карантин).

Також ми писали, що найбільша крита спортивна арена країни може стати госпіталем для хворих на коронавірус. Президент вже наказав відомствам готуватися до розгортання мобільних пунктів допомоги пацієнтам з COVID-19 у разі браку лікарняних ліжок.

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