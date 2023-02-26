ua ru
Нд, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В метро Києва дівчина стрибнула на рейки і пішла назустріч поїзду: фото і деталі НП

Новость на русском →
Київ, Неділя 26 лютого 2023 11:13
В метро Києва дівчина стрибнула на рейки і пішла назустріч поїзду: фото і деталі НП Метро Києва (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В метро Києва стався інцидент через дівчину, яка стрибнула на рейки і пішла на зустріч поїзду, що стрімко до неї наближався.

Деталі надзвичайної події - в матеріалі Styler далі.

За повідомленнями столичних Telegram-каналів, яке з'явилося вранці 26 лютого, дівчина йшла шляхами на зустріч поїзда, що прибував на станцію. На щастя, машиніст поїзда встиг вчасно загальмувати, тому обійшлося без потерпілих.

Відомо, що інцидент стався на станції "Площа Льва Толстого".

В метро Києва дівчина стрибнула на рейки і пішла назустріч поїзду: фото і деталі НП

Фото: https://t.me/kyiv_n

Після цього туди ж зістрибнув чоловік і обійняв її. Іншим пасажирам вдалося зробити фото з місця події.

Причини такого вчинку наразі невідомі.

Раніше ми писали, що в метро Києва парочка співала і пританцьовувала під "Дєнь пабєди".

Крім того стало відомо, коли у метро Києва відкриють другі виходи на станціях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ