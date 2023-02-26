В метро Києва дівчина стрибнула на рейки і пішла назустріч поїзду: фото і деталі НП

В метро Києва стався інцидент через дівчину, яка стрибнула на рейки і пішла на зустріч поїзду, що стрімко до неї наближався.

Деталі надзвичайної події - в матеріалі Styler далі.

Після цього туди ж зістрибнув чоловік і обійняв її. Іншим пасажирам вдалося зробити фото з місця події.

Відомо, що інцидент стався на станції "Площа Льва Толстого".

За повідомленнями столичних Telegram -каналів, яке з'явилося вранці 26 лютого, дівчина йшла шляхами на зустріч поїзда, що прибував на станцію. На щастя, машиніст поїзда встиг вчасно загальмувати, тому обійшлося без потерпілих.

Раніше ми писали, що в метро Києва парочка співала і пританцьовувала під "Дєнь пабєди".

Крім того стало відомо, коли у метро Києва відкриють другі виходи на станціях.