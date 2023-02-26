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В метро Киева девушка прыгнула на рельсы и пошла на встречу поезду: фото и детали ЧП

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Киев, Воскресенье 26 февраля 2023 11:13
В метро Киева девушка прыгнула на рельсы и пошла на встречу поезду: фото и детали ЧП Метро Киева (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В метро Киева произошел инцидент из-за девушки, которая прыгнула на рельсы и пошла на встречу стремительно к ней приближающемуся поезду.

Детали чрезвычайного происшествия - в материале Styler далее.

По сообщениям столичных Telegram-каналов, появившихся утром 26 февраля, девушка шла путями на встречу прибывающего поезда. К счастью, машинист успел вовремя затормозить, поэтому обошлось без пострадавших.

Известно, что инцидент произошел на станции "Площадь Льва Толстого".

В метро Киева девушка прыгнула на рельсы и пошла на встречу поезду: фото и детали ЧП

Фото: https://t.me/kyiv_n

После этого туда же спрыгнул мужчина и обнял ее. Другим пассажирам удалось сделать фото с места происшествия.

Причины такого поступка пока неизвестны.

Раньше мы писали, что в метро Киева парочка пела и приплясывала под "День победы".

Кроме того, стало известно, когда в метро Киева откроют вторые выходы на станциях.

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Киев