В метро Киева девушка прыгнула на рельсы и пошла на встречу поезду: фото и детали ЧП
В метро Киева произошел инцидент из-за девушки, которая прыгнула на рельсы и пошла на встречу стремительно к ней приближающемуся поезду.
Детали чрезвычайного происшествия - в материале Styler далее.
По сообщениям столичных Telegram-каналов, появившихся утром 26 февраля, девушка шла путями на встречу прибывающего поезда. К счастью, машинист успел вовремя затормозить, поэтому обошлось без пострадавших.
Известно, что инцидент произошел на станции "Площадь Льва Толстого".
Фото: https://t.me/kyiv_n
После этого туда же спрыгнул мужчина и обнял ее. Другим пассажирам удалось сделать фото с места происшествия.
Причины такого поступка пока неизвестны.
Раньше мы писали, что в метро Киева парочка пела и приплясывала под "День победы".
Кроме того, стало известно, когда в метро Киева откроют вторые выходы на станциях.