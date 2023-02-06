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В метро Києва парочка співала і пританцьовувала під "Дєнь пабєди" (відео)

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Київ, Понеділок 06 лютого 2023 18:26
В метро Києва парочка співала і пританцьовувала під "Дєнь пабєди" (відео) В метро Києва пара танцювала під "Дєнь пабєди" (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

В метро Києва засвітилася немолода парочка, яка підспівувала і пританцьовувала під побєдобєсний хіт "Дєнь пабєди".

Відео з'явилося на просторах Twitter.

Інцидент трапився на синій гілці Київського метрополітену, а саме на "Поштовій Площі".

На відео особливо активною є жіночка, яка веселиться й підспівує під радянський хіт.

"Грьобані старі совкодро*єри прямо на станції метро Поштова Площа на всю гучність свого ущербного телефону слухають "дєнь пабєди". А ви кажете..." - підписані кадри.

В коментарях українці обурені таким кричущим випадком:

  • "Дєнь пабєди" треба перекривать хітом "Батько наш Бандера". Нехай руснявих порве!
  • Жах.
  • Я б включила їм Мухарського ще голосніше.

    Одна з користувачок також написала, що такі випадки в столиці не поодинокі і з цим треба боротися і викорінювати зло.

    Раніше ми писали, що під Києвом вчителька змушувала дітей вивчати повість про Москву.

    Також читайте, що замдекана українського університету відкрито пропагандувала "русскій мір".

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