Метро Киева может быть бесплатным для всех: названо условие

Киевский метрополитен, как и другие виды коммунального транспорта, снова стали платными с 16 мая. Но есть условие, при котором за вход в подземку не нужно будет платить.
Об этом сообщили в КГГА.
Так, во время воздушной тревоги метро в Киеве продолжит работать как укрытие. Подземка принимает людей круглосуточно
Чтобы переждать воздушную тревогу в метрополитене, необходимо у контролера пройти через турникет, не платя за проезд.
"Для использования подземных станций метро в качестве укрытия при воздушной тревоге необходимо пройти через турникеты ручного контроля возле контроллера", - сказано в сообщении.
Это касается движения по наземному участку "красной" ветки, а также "зеленой" по Южному мосту.
При отсутствии воздушной тревоги метрополитен с 16 мая перевозит пассажиров с 06:00 до 22:00.
"Обратите внимание, что последние поезда отправляются со станций до 22:00", - напомнили в метрополитене.
Интервал движения на всех линиях с 16 мая составляет 5-7 минут в час пик, и 10-15 минут в другое время.
Цена за проезд в метро, как и в другом коммунальном транспорте, пока что остается неизменной - 8 грн за одну поездку.
Оплату за поезд пассажиры могут производить с помощью транспортных карт через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".
Пересадочные узлы: Золотые ворота - Театральная; Площадь Льва Толстого - Дворец спорта.
Пересадка Майдан Незалежности - Крещатик не работает.
Также без остановки поезда проследуют станции: Майдан Незалежности, Крещатик, Днепр, Гидропарк.
Кроме того с 16 мая возобновила работу станция Кловская.
Ранее мы писали, что еще изменилось в работе метрополитена с 16 мая. Новые правила, работающие ветки и линии.
Также сообщалось, что на одной из станций метро появилось цветочное панно в виде марки с "русским кораблем".