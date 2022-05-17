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Метро Києва може бути безкоштовним для всіх: названа умова

Фото: Метро Києва буде безкоштовним за такої умови (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Київський метрополітен, як і інші види комунального транспорту, знову стали платними з 16 травня. Але є умова, при якому за вхід в підземку не потрібно буде платити.

Про це повідомили в КМДА.

Так, під час повітряної тривоги метро в Києві продовжить працювати як укриття. Підземка приймає людей цілодобово

Щоб перечекати повітряну тривогу в метрополітені, необхідно у контролера пройти через турнікет, не сплачуючи за проїзд.

"Для використання підземних станцій метро в якості укриття при повітряній тривозі необхідно пройти через турнікети ручного контролю біля контролера", - сказано в повідомленні.

При повітряній тривозі рух на відкритих ділянках буде призупинено

Це стосується руху по наземній ділянці "червоної" гілки, а також "зеленої" по Південному мосту.

Графік роботи метро

За відсутності повітряної тривоги метрополітен з 16 травня перевозить пасажирів з 06:00 до 22:00.

"Зверніть увагу, що останні поїзди відправляються зі станцій до 22:00", - нагадали в метрополітені.

Інтервал руху на всіх лініях з 16 травня становить 5-7 хвилин в годину пік, і 10-15 хвилин в інший час.

Чи змінилася плата за проїзд

Ціна за проїзд у метро, як і в іншому комунальному транспорті, поки що залишається незмінною - 8 грн за одну поїздку.

Оплату за поїзд пасажири можуть проводити за допомогою транспортних карт через платіжні додатки та Мобільний додаток "Київ цифровий".

Рух поїздів здійснюється:

  • на "червоній" лінії: від станції Академмістечко до станції Лісова
  • на "синій" лінії: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки
  • на "зеленій" лінії: від станції Сирець до станції Червоний хутір

Пересадочні вузли: Золоті ворота - Театральна; Площа Льва Толстого - Палац спорту.

Пересадка Майдан Незалежності - Хрещатик не працює.

Також без зупинки поїзда прослідують станції: Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк.

Крім того з 16 травня відновила роботу станція Кловська.

Раніше ми писали, що ще змінилося в роботі метрополітену з 16 травня. Нові правила, гілки і лінії, що працюють.

Також повідомлялося, що на одній зі станцій метро з'явилося квіткове панно у вигляді марки з "російським кораблем".

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