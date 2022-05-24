UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Метро в Харькове снова работает: видео и фото из подземки

В Харькове 24 мая заработало метро (kharkovgo.com)
Автор: Людмила Жукова

Метро Харькова возобновило свою работу 24 мая. С 7 утра на трех линиях подземки начали курсировать поезда.

Об этом сообщили на сайте города.

Как будет работать метро

График работы метрополитена для пассажиров – с 7:00 до 19:00.

Интервал движения составляет 30 минут на каждой из трех линий. Расписание движения поездов будет размещено в вестибюлях станций.

Поезда будут курсировать по всем направлениям, кроме участка от ст. м. "Академика Павлова" к ст. м. "Героев труда". Кроме того, ст. м. "Госпром" будет работать только в качестве пересадочного узла, то есть нельзя будет зайти на станцию ​​и выйти из нее, а можно будет только перейти на ст. м. "Университет" и наоборот.

В будущем интервал движения поездов уменьшат.

"Постепенно, с увеличением количества пассажиров, интервал будет уменьшаться. При этом мы будем менять логистику наземного транспорта таким образом, чтобы харьковчанам было удобно передвигаться по всему городу", - сообщил мэр города Игорь Терехов.

Проезд в метро будет бесплатным первые 7 дней.

С полным перечнем вестибюлей и пешеходных выходов из подуличных переходов можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что с начала войны харьковское метро было закрыто, то есть не работало 3 месяца.

Как сейчас выглядит метро

Метро Харькова 24 мая (фото: facebook.com/groups/2213973235)

Как мы ранее писали, метро Киева может быть бесплатным для всех.

Напомним, что ПриватБанк предупредил клиентов об очередной мошеннической схеме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков