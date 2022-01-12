У метро Харкова в годину пік обвалилася стеля (фото)
У метро Харкова впала стеля (колаж РБК-Україна)
12 січня в метро Харкова сталася НП. На станції метро" Площа Конституції " впала стеля.
Про це пише "Сьогодні".
На щастя, під час обвалу ніхто з пасажирів не постраждав і не травмувався.
Спікер Харківського метрополітену Олексій Бітнер повідомив, що вхід на станцію метро зараз з іншого боку.
"Обвалилася штукатурка на стелі при підході до станції метро Площа Конституції. Обсяг досить великий. Вхід на станцію метро зараз через інші двері", - повідомив Олексій Бітнер.
За його словами, під час НП ніхто не постраждав, хоч вже і була година пік – 08:24. Ремонт стелі планують проводити в нічний час.
У метро Харкова обвалилася стеля (фото: segodnya.ua)
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