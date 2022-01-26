"Методы советского воспитания": в Одессе учительница избила ребенка на уроке (видео)

Но изначально ролик показали в одном из пабликов города "Одеса-Инфо". Отмечается, что видео сняли одноклассники пострадавшего мальчика.

Детали ЧП

Авторы публикации утверждают, что неприятный инцидент произошел в школе №92 по улице Бочарова.

На кадрах ясно видно, как на уроке педагог приближается к школьнику, хватает линейку с парты и начинает бить его.

Школьник закрывается рукой ударов. Тут слышен голос девочки, которая просит учительницу не бить одноклассника.

"Почему некоторые преподаватели могут разрешить какой-либо конфликт и вообще не хочется мешать им проводить урок, а другие нет? Одним словом – педагог. Методы советского воспитания. Родители не воспитывают детей – вот и результат", - сказано в сообщении на странице.