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"Методы советского воспитания": в Одессе учительница избила ребенка на уроке (видео)

Автор: Людмила Жукова

В одной из школ Одессы на уроке произошел инцидент. Учительница с криками избила линейкой школьника.

Видео появилось на Facebook Вартові Еспрессо.

Но изначально ролик показали в одном из пабликов города "Одеса-Инфо". Отмечается, что видео сняли одноклассники пострадавшего мальчика.

Детали ЧП

Авторы публикации утверждают, что неприятный инцидент произошел в школе №92 по улице Бочарова.

На кадрах ясно видно, как на уроке педагог приближается к школьнику, хватает линейку с парты и начинает бить его.

Школьник закрывается рукой ударов. Тут слышен голос девочки, которая просит учительницу не бить одноклассника.

"Почему некоторые преподаватели могут разрешить какой-либо конфликт и вообще не хочется мешать им проводить урок, а другие нет? Одним словом – педагог. Методы советского воспитания. Родители не воспитывают детей – вот и результат", - сказано в сообщении на странице.

Как мы ранее писали, на Закарпатье учительница на уроке унижала и била мальчика.

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учительница