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"Методи радянського виховання": в Одесі вчителька побила дитину на уроці (відео)

Автор: Людмила Жукова

В одній зі шкіл Одеси на уроці стався інцидент. Вчителька з криками побила лінійкою школяра.

Відео з'явилося на Facebook Вартові Еспрессо.

Але спочатку ролик показали в одному з пабліків міста "Одеса-Інфо". Зазначається, що відео зняли однокласники постраждалого хлопчика.

Деталі ПП

Автори публікації стверджують, що неприємний інцидент стався в школі №92 по вулиці Бочарова.

На кадрах ясно видно, як на уроці педагог наближається до школяра, вистачає лінійку з парти і починає бити його.

Школяр закривається рукою. Тут чути голос дівчинки, яка просить вчительку не бити однокласника.

"Чому деякі викладачі можуть вирішити будь-який конфлікт і взагалі не хочеться заважати їм проводити урок, а інші ні? Одним словом - педагог. Методи радянського виховання. Батьки не виховують дітей - ось і результат", - сказано в повідомленні на сторінці.

Як ми раніше писали, на Закарпатті вчителька на уроці принижувала і била хлопчика.

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учительница