В Украину идет новая волна потепления: местами будет до +16 градусов

Погода в Украине принесет потепление к концу недели - местами воздух прогреется до +16 градусов, но станет больше осадков. Пока же синоптическую ситуацию в стране будет обусловливать антициклон с морозными днями и ночами.

Смотрите ниже в материале Styler , что будет с погодой в стране с 24 по 28 ноября.

24 ноября по прогнозу Наталки Диденко, погоду будет определять антициклон с необычным названием Walpurga.

Таким образом, сегодня в стране будет высокое атмосферное давление, сухая, без осадков, погода. Температура будет низкой, от 0 до -5 градусов мороза.

В Киеве 24-го ноября осадков не будет. Днем ожидается +1... +3 градуса.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, какая будет температура в среду.

Скрин: Погода в Украине 24 ноября (meteo.gov.ua)

В гидрометцентре прогнозируют, что в четверг, 25 ноября, погодная ситуация будет аналогичной.

В пятницу 26 ноября потеплеет, до +2... +8, а на юге до +10... +12 градусов. При этом на западе вероятен дождь.

27-28 ноября в страну ворвется атмосферный фронт, будет пасмурно с дождями. Потеплеет до +10 градусов, а на юге местами до +16 градусов.

"Зима - близко! Хотя выходными потеплеет", - добавила Диденко.

Скрин: Погода в Украине 25-28 ноября (meteo.gov.ua)