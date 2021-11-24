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В Украину идет новая волна потепления: местами будет до +16 градусов

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Среда 24 ноября 2021 06:30
В Украину идет новая волна потепления: местами будет до +16 градусов Фото: Погода в Украине принесет потепление до 16 градусов (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет потепление к концу недели - местами воздух прогреется до +16 градусов, но станет больше осадков. Пока же синоптическую ситуацию в стране будет обусловливать антициклон с морозными днями и ночами.

Смотрите ниже в материале Styler, что будет с погодой в стране с 24 по 28 ноября.

24 ноября по прогнозу Наталки Диденко, погоду будет определять антициклон с необычным названием Walpurga.

Таким образом, сегодня в стране будет высокое атмосферное давление, сухая, без осадков, погода. Температура будет низкой, от 0 до -5 градусов мороза.

В Киеве 24-го ноября осадков не будет. Днем ожидается +1... +3 градуса.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, какая будет температура в среду.

В Украину идет новая волна потепления: местами будет до +16 градусов

Скрин: Погода в Украине 24 ноября (meteo.gov.ua)

В гидрометцентре прогнозируют, что в четверг, 25 ноября, погодная ситуация будет аналогичной.

В пятницу 26 ноября потеплеет, до +2... +8, а на юге до +10... +12 градусов. При этом на западе вероятен дождь.

27-28 ноября в страну ворвется атмосферный фронт, будет пасмурно с дождями. Потеплеет до +10 градусов, а на юге местами до +16 градусов.

"Зима - близко! Хотя выходными потеплеет", - добавила Диденко.

В Украину идет новая волна потепления: местами будет до +16 градусовВ Украину идет новая волна потепления: местами будет до +16 градусовВ Украину идет новая волна потепления: местами будет до +16 градусовВ Украину идет новая волна потепления: местами будет до +16 градусов

Скрин: Погода в Украине 25-28 ноября (meteo.gov.ua)

Отметим, что в Киеве выпал снег 23 ноября. Синоптики сделали предупреждение.

Также врачи рассказали, что такое метеозависимость и что делать, если вы страдаете от перепадов погоды.

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