Метеорологи заявили про зародження феномена, який викличе погодні аномалії у всьому світі

За даними метеорологів, в Південній півкулі біля берегів Австралії вже другий рік поспіль зароджується "Ла-Нінья" (в перекладі - "Малятко").

Попри ласкаве ім'я, феномен загрожує всьому світу циклонами і потужними повенями.

Річ у тому, що "Ла-Нінья" виникає, коли сильні вітри відносять теплі поверхневі води Тихого океану від Південної Америки в бік Індонезії та Австралії, а натомість з глибини піднімаються холодні води.

Через "Ла-Нінья" можуть частіше виникати урагани, а в північних регіонах снігові бурі, в Європі феномен може стати причиною дощової зими.

Втім, за даними Бюро метеорології Австралії, цього року природний феномен обіцяє бути слабшим, ніж зазвичай. "Ла-Нінья" може тривати до кінця літа - початку осені 2022.

