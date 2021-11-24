Метеорологи заявили про зародження феномена, який викличе погодні аномалії у всьому світі

В Австралії оголосили про зародження природного феномену, який в майбутньому може чинити сильний вплив на погоду в усьому світі, викликаючи різні аномалії і катаклізми.

Про це заявили в прес-службі Австралійського Бюро метеорології .

За даними метеорологів, в Південній півкулі біля берегів Австралії вже другий рік поспіль зароджується "Ла-Нінья" (в перекладі - "Малятко").

Попри ласкаве ім'я, феномен загрожує всьому світу циклонами і потужними повенями.

Річ у тому, що "Ла-Нінья" виникає, коли сильні вітри відносять теплі поверхневі води Тихого океану від Південної Америки в бік Індонезії та Австралії, а натомість з глибини піднімаються холодні води.

Через "Ла-Нінья" можуть частіше виникати урагани, а в північних регіонах снігові бурі, в Європі феномен може стати причиною дощової зими.

Втім, кліматологи кажуть, що цього разу природний феномен може бути слабшим, ніж зазвичай.

Втім, за даними Бюро метеорології Австралії, цього року природний феномен обіцяє бути слабшим, ніж зазвичай. "Ла-Нінья" може тривати до кінця літа - початку осені 2022.

The Bureau has declared that a #LaNiña has developed in the tropical Pacific. Typically during La Niña, there is above average rainfall for eastern, northern and central parts of Australia. pic.twitter.com/4KJeKsVI6A — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) November 23, 2021

Для довідки:

Ла-Нінья ("Малятко") регулярно виникає в південній частині Тихого океану, коли стабільний східний вітер жене теплу воду від берегів Перу і Чилі в бік Індонезії та Австралії. В результаті на поверхню піднімається холодна вода з морських глибин, і в регіоні настає похолодання.

Характерні наслідки "Малятка" - прохолодна і волога зима на півночі Європи і в Британії, дощове літо в Індонезії та Австралії, сильні мусони (вітри, що дмуть з суші на океан) в Південно-Східній Азії, холоди в південній частині Африки.

Зворотне явище, коли температура води і повітря біля узбережжя Південної Америки підвищується, зветься Ель-Ніньо ("Малюк").