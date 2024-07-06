"Метелики всередині померли": українська співачка розповіла про розставання з першим коханням

Перше кохання

"У мене були одні підліткові стосунки, які почалися, коли мені було 14 років, і тривали вони два роки. Мені зараз 20 років і в мене не було серйозних стосунків. Пам'ятаю, як у коридорах своєї школи побачила його і закохалася. Він був старшокласником і старшим за мене на два роки", - пригадала співачка.

Спочатку все почалося з дружби, хоча сама співачка вже тоді відчувала, що це щось більше. Вона пригадує про "метелики в животі", листування з хлопцем та довгоочікуване запрошення на побачення.

Співачка пригадала про перше кохання (фото надане прес-службою)

Тоді вона страшенно розхвилювалася і не могла повірити, що вперше піде гуляти з тим, хто їй подобався. Діана розповіла про це мамі, яка детально розпитала її про хлопця.

"Це було звичайне побачення, ми ходили містом, спілкувалися. На першій нашій спільній прогулянці хлопець купив мені Pepsi в металевій банці. Коли я прийшла додому, то поставила її на підвіконня і так залишила як спогад про першу прогулянку. Я спеціально не відкривала її та не пила, щоб зберегти спогад", - зізналася артистка.

Але ці стосунки проіснували лише два роки. 14-го лютого вона отримала від бойфренда букет жовтих квітів, а після цього вони не зустрічалися.

"Метелики всередині померли... Я прийняла квіти, але щось всередині мене вже вирішило, що це буде наша остання зустріч. Жовті квіти в моїх руках стали символом нашого розставання. Ми провели разом два роки, і це була моя перша шкільна любов", - розповіла SOWA.

SOWA (фото надане прес-службою)

Найбільш екстремальне побачення

Колись співачці довелося пережити справжній "екшн". Це сталося через хлопця, з яким вона тоді зустрічалася. Він під'їхав до її будинку без попередження.

"Моє серце пішло в п'яти, бо не дай Боже, щоб це побачила моя мама. Я вирвалася з дому, поки вона не помітила. Але, від неї нічого не приховаєш. У нас в будинку є міні-екрани, через які можна бачити, що відбувається біля брами, тож мама кожного разу дивилася на камери, коли я виходила з дому", - розповіла артистка.

"І цей раз не був винятком. Хоча я молилася, щоб вона не встигла подивитися, і ми встигли поїхати, але... Не так сталося, як гадалося. Як тільки я сіла в машину, мама негайно мені зателефонувала і закричала в трубку: "Діана, ти що, дурна?! Що це за машина? Хто тебе везе? Не дай Боже ти зараз кудись поїдеш! Ану геть звідти і швидко додому!!!", - пригадала вона.

Співачка SOWA (фото надане прес-службою)

І тоді її хлопець почав їхати. Мама співачка вибігла і почала наздоганяти машину.

"Вона була у фартусі, з собакою на руках (у неї є шпіц, який завжди з нею, навіть у туалеті) і вона просто починає бігти за нами швидше, ніж та машина. На цьому мій романтік закінчився. Ви б бачили перелякане обличчя мого хлопця", - додала вона.