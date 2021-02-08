Метель не прекращается, а дороги превратились в каток: Киев засыпает снегом

Киев с вечера 7 февраля начало засыпать снегом, который время от времени переходит в метель. Коммунальщики активно расчищают дороги, но справляются с трудом, а службы такси утроили тарифы.
В КГГА рассказали о работе коммунальщиков, а полиция предупредила, что будет эвакуировать авто, которые мешают расчистке дорог.
"Снег "затянул" Киев в пробки. Ночью выпал снег, но дороги практически не чищены", - пишут в Telegram-канале DTP KIEV.
Столичные власти говорят, что на дороги вечером вывели 347 единиц спецтехники и 206 работников в составе 32 бригад ручной уборки.
В полиции просят отказаться от пользования личным автотранспортом, пересесть на общественный, а при возможности - остаться дома.
В Киеве продолжаются снегопады (фото: kyivcity.gov.ua)
"Призываем водителей при ухудшении погодных условий: не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", - предупреждают в полиции.
В Укргидрометцентре прогнозируют прирост снегового покрова до 20-30 сантиметров.
"8 февраля в западных, центральных, Житомирской, Киевской, Черниговской областях значительный снег, в Украине порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 20-30 см)", - говорится в сообщении.
Киев засыпает снегом (фото: kyivcity.gov.ua)
В КГГА предупредили, что во второй половине дня осадки в столице усилятся и заверили, что дороги и тротуары будут очищать повторно.
Службы такси предлагают подвоз пассажиров по тройному и больше тарифу.
Киев засыпало снегом (видео: Telegram-канале DTP KIEV)
Отметим, что синоптик Наталка Диденко предупредила о вероятности гололеда в столице и других областях Украины.