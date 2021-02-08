Хуртовина не припиняється, а дороги перетворилися на ковзанку: Київ засипає снігом

"Сніг "затягнув" Київ в пробки. Вночі випав сніг, але дороги практично не чищені", - пишуть у Telegram-каналі DTP KIEV.

Столична влада каже, що на дороги ввечері вивели 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад ручного прибирання.

В поліції просять відмовитися від користування власним автотранспортом, пересісти на громадський, а при можливості - залишитися вдома.

У Києві тривають снігопади (фото: kyivcity.gov.ua)

"Закликаємо водіїв при погіршенні погодних умов: не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, які заважають розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані", - попереджають в поліції.

В Укргідрометцентрі прогнозують приріст снігового покриву до 20-30 сантиметрів.

"8 лютого у західних, центральних, Житомирській, Київській, Чернігівській областях значний сніг, в Україні пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети (приріст снігу 20-30 см)", - йдеться в повідомленні.

Київ засипає снігом (фото: kyivcity.gov.ua)

У КМДА попередили, що у другій половині дня опади у столиці посиляться і запевнили, що дороги та тротуари будуть очищати повторно.

Служби таксі пропонують підвезення пасажирів з потрійним і більше тарифом.

Київ засипало снігом (відео: Telegram-каналі DTP KIEV)