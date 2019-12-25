Металлическая Крыса принесет удачу: знаки Зодиака, которых в 2020 ждет взлет

Гороскоп на 2020 год гласит, что год Металлической Белой Крысы для многих знаков Зодиака станет трамплином для карьеры, работы и финансов. Астрологи рассказали, кому стоит в новом году ожидать повышения, новых интересных предложений или прибавки к зарплате.

Овны

В 2020 году представителям этого знака Зодиака стоит опираться на свой личный опыт и интуицию, так как их ожидают новые взлеты. Астрологи отмечают, что для Овнов девизом следующего года должна стать осторожность.

Тельцы

С самого начала года Тельцам нужно постоянно двигаться и не терять концентрацию, так как именно это принесет им успех. В новом году их ждут новые знакомства и интересные предложения. Звезды предупреждают, что несмотря на постоянное движение, нужно помнить и об отдыхе.

Скорпионы

2020 год для Скорпионов станет годом доброты. Только созидательное мышление в бизнесе и в работе поможет представителям этого знака Зодиака продвинуться по карьерной лестнице и существенно увеличить доходы. Астрологи рекомендуют даже при полной загруженности не забывать о помощи родным и близким.

Рыбы

Секрет успеха в карьере и финансах в 2020 году для Рыб будет заключаться в отзывчивости. В начале года к Рыбам обратятся за помощью, и эта ситуация в будущем может стать очень знаковой. Также Рыбам в следующем году понадобится повышенное чувство ответственности, вера в себя и трудолюбие.