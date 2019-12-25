Металевий Пацюк принесе удачу: знаки Зодіаку, яких в 2020 чекає зліт

Гороскоп на 2020 рік свідчить, що рік Металевого Білого Пацюка для багатьох знаків Зодіаку стане трампліном для кар'єри, роботи і фінансів. Астрологи розповіли, кому варто в новому році очікувати підвищення, нових цікавих пропозицій або надбавки до зарплати.

Овни

В 2020 році представникам цього знаку Зодіаку варто спиратися на свій особистий досвід та інтуїцію, так як їх чекають нові злети. Астрологи зазначають, що для Овнів девізом наступного року має стати обережність.

Тельці

З самого початку року Тельцям потрібно постійно рухатися і не втрачати концентрацію, так як саме це принесе їм успіх. У новому році їх чекають нові знайомства та цікаві пропозиції. Зірки попереджають, що незважаючи на постійний рух, потрібно пам'ятати і про відпочинок.

Скорпіони

2020 рік для Скорпіонів стане роком доброти. Тільки творче мислення в бізнесі і в роботі допоможе представникам цього знаку Зодіаку просунутися по кар'єрних сходах і суттєво збільшити доходи. Астрологи рекомендують навіть при повній завантаженості не забувати про допомогу рідним і близьким.

Риби

Секрет успіху в кар'єрі та фінансах в 2020 році для Риб буде полягати в чуйності. На початку року до Риб звернуться за допомогою, і ця ситуація в майбутньому може стати дуже знаковою. Також Рибам в наступному році знадобиться підвищене відчуття відповідальності, віра в себе і працьовитість.