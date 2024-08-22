Meta та Snapchat готують революцію у віртуальній реальності: нові окуляри вже на підході

Що відомо про майбутні гаджети

Snap розробляє свою лінійку розумних окулярів Spectacles вже кілька років, але тільки з четвертим поколінням пристрою в 2021 році воно дійсно набуло повноцінних можливостей доповненої реальності.

Тепер компанія, як повідомляється, готова представити п'яте покоління Spectacles, яке ще більше розширить можливості пристрою в області AR.

Аналогічно, Meta продовжує розробляти та вдосконалювати свої розумні окуляри Ray-Ban Meta, починаючи з першого покоління у 2021 році.

Друге покоління пристрою було запущено наприкінці минулого року, але компанія ще не додала дисплей чи датчики для будь-яких функцій доповненої реальності.

Хоча обидві компанії прагнуть майбутнього, в якому, на їхню думку, AR-окуляри стануть масовим продуктом, пристрої, які будуть продемонстровані наступного місяця, ще не готові до комерціалізації.

У кращому випадку вони будуть випущені для розробників для експериментів, перш ніж майбутня версія продуктів досягне споживачів.

За словами Хіта, останні AR-окуляри Snap будуть досить схожі на попереднє покоління, але з покращеним кутом огляду та часом автономної роботи.

Це, безумовно, можна вітати з огляду на те, що перша пара мала всього 26,3 градусів діагональний кут огляду (навіть не половину того, що ви знайдете в сучасних MR-гарнітурах) та 30-хвилинний час автономної роботи (також не половину того, що ви знайдете у сучасних MR-гарнітурах).

Окуляри Snap Spectacles четвертого покоління, перші з доповненою реальністю (фото: Snap)

Що стосується перших справжніх AR-окулярів Meta, то компанія заявляє, що "ніщо не підготує вас до занурення з високим кутом огляду", але все ще неясно, чи буде кут огляду більшим у порівнянні з іншими AR-окулярами або наблизиться до поточної планки, встановлений VR-гарнітурами.

Також неясно, чи будуть AR-окуляри Meta представлені як ще одне партнерство з Ray-Ban або пристрій буде використовувати бренд, що належить Meta, аналогічно Quest.

Хоча обидві компанії зрештою прагнуть створити AR-гарнітури, які відповідають неймовірно захоплюючим можливостям, які ми бачимо в MR-пристроях, таких як Vision Pro та Quest 3, розміщення цих можливостей у чомусь навіть близькому до пари окуляр залишається величезною проблемою.

Найкращі у своєму класі пристрої, такі як Magic Leap 2, все ще більше схожі на громіздкі окуляри, ніж на звичайні.

Magic Leap 2 (фото: Magic Leap)