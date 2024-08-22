Meta и Snapchat готовят революцию в виртуальной реальности: новые очки уже на подходе

Что известно про будущие гаджеты

Snap разрабатывает свою линейку умных очков Spectacles уже несколько лет, но только с четвертым поколением устройства в 2021 году оно действительно приобрело полноценные возможности дополненной реальности.

Теперь компания, как сообщается, готова представить пятое поколение Spectacles, которое еще больше расширит возможности устройства в области AR.

Аналогично, Meta продолжает разрабатывать и совершенствовать свои умные очки Ray-Ban Meta, начиная с первого поколения в 2021 году.

Второе поколение устройства было запущено в конце прошлого года, но компания еще не добавила дисплей или датчики для каких-либо функций дополненной реальности.

Хотя обе компании стремятся к будущему, в котором, по их мнению, AR-очки станут массовым продуктом, устройства, которые будут продемонстрированы в следующем месяце, еще не готовы к коммерциализации.

В лучшем случае они будут выпущены для разработчиков для экспериментов, прежде чем какая-то будущая версия продуктов достигнет потребителей.

По словам Хита, последние AR-очки Snap будут довольно похожи на предыдущее поколение, но с улучшенным углом обзора и временем автономной работы.

Это, безусловно, можно приветствовать, учитывая, что первая пара имела всего 26,3 градусов диагональный угол обзора (даже не половину того, что вы найдете в современных MR-гарнитурах) и 30-минутное время автономной работы (также не половину того, что вы найдете в современных MR-гарнитурах).

Очки Snap Spectacles четвертого поколения, первые с дополненной реальностью (фото: Snap)

Что касается первых настоящих AR-очков Meta, то компания заявляет, что "ничто не подготовит вас к погружению с высоким углом обзора", но все еще неясно, будет ли угол обзора большим по сравнению с другими AR-очками или действительно приблизится к текущей планке, установленной VR-гарнитурами.

Также неясно, будут ли AR-очки Meta представлены как еще одно партнерство с Ray-Ban или же устройство будет использовать бренд, принадлежащий Meta, аналогично Quest.

Хотя обе компании в конечном счете стремятся создать AR-гарнитуры, которые соответствуют невероятно захватывающим возможностям, которые мы видим в MR-устройствах, таких как Vision Pro и Quest 3, размещение этих возможностей в чем-то даже близком к паре очков остается огромной проблемой.

Лучшие в своем классе устройства, такие как Magic Leap 2, все еще больше похожи на громоздкие очки, чем на обычные.

Magic Leap 2 (фото: Magic Leap)