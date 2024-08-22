RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Meta и Snapchat готовят революцию в виртуальной реальности: новые очки уже на подходе

Snapchat и Meta планируют представить очки дополненной реальности в следующем месяце (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания Snap Inc., материнская компания Snapchat, представит свое пятое поколение AR-очков Spectacles 17 сентября на ежегодной конференции партнеров компании в Лос-Анджелесе. Всего через неделю Meta дебютирует со своими собственными AR-очками во время своей ежегодной конференции Connect 25 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Road to VR, посвященное виртуальной и дополненной реальности.

Что известно про будущие гаджеты 

Snap разрабатывает свою линейку умных очков Spectacles уже несколько лет, но только с четвертым поколением устройства в 2021 году оно действительно приобрело полноценные возможности дополненной реальности.  

Теперь компания, как сообщается, готова представить пятое поколение Spectacles, которое еще больше расширит возможности устройства в области AR. 

Аналогично, Meta продолжает разрабатывать и совершенствовать свои умные очки Ray-Ban Meta, начиная с первого поколения в 2021 году.  

Второе поколение устройства было запущено в конце прошлого года, но компания еще не добавила дисплей или датчики для каких-либо функций дополненной реальности. 

Хотя обе компании стремятся к будущему, в котором, по их мнению, AR-очки станут массовым продуктом, устройства, которые будут продемонстрированы в следующем месяце, еще не готовы к коммерциализации.  

В лучшем случае они будут выпущены для разработчиков для экспериментов, прежде чем какая-то будущая версия продуктов достигнет потребителей. 

По словам Хита, последние AR-очки Snap будут довольно похожи на предыдущее поколение, но с улучшенным углом обзора и временем автономной работы.  

Это, безусловно, можно приветствовать, учитывая, что первая пара имела всего 26,3 градусов диагональный угол обзора (даже не половину того, что вы найдете в современных MR-гарнитурах) и 30-минутное время автономной работы (также не половину того, что вы найдете в современных MR-гарнитурах). 

Очки Snap Spectacles четвертого поколения, первые с дополненной реальностью (фото: Snap)

Что касается первых настоящих AR-очков Meta, то компания заявляет, что "ничто не подготовит вас к погружению с высоким углом обзора", но все еще неясно, будет ли угол обзора большим по сравнению с другими AR-очками или действительно приблизится к текущей планке, установленной VR-гарнитурами.  

Также неясно, будут ли AR-очки Meta представлены как еще одно партнерство с Ray-Ban или же устройство будет использовать бренд, принадлежащий Meta, аналогично Quest. 

Хотя обе компании в конечном счете стремятся создать AR-гарнитуры, которые соответствуют невероятно захватывающим возможностям, которые мы видим в MR-устройствах, таких как Vision Pro и Quest 3, размещение этих возможностей в чем-то даже близком к паре очков остается огромной проблемой. 

Лучшие в своем классе устройства, такие как Magic Leap 2, все еще больше похожи на громоздкие очки, чем на обычные. 

Magic Leap 2 (фото: Magic Leap)

Напомним, что VR-очки могут спровоцировать проблемы со здоровьем.

Читайте также, какие лампочки крайне опасны для глаз.

Читайте РБК-Украина в Google News
MetaВиртуальная реальность