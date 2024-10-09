Meta додасть популярну функцію з Instagram у Threads

Що відомо про майбутню функцію

Дослідник додатків Алессандро Палуцці виявив, що Threads працює над новою опцією в полі для написання, яка дозволить вам вибирати Reels з вашого облікового запису і публікувати їх у Threads.

Палуцці зазначив, що коли ви натискаєте кнопку Instagram у полі для написання в Threads, ви бачите сітку з вашими публікаціями Instagram та Reels. Потім ви можете вибрати Reels, які хочете опублікувати у Threads.

Багато користувачів вже публікують свої пости в Instagram і Reels в Threads, щоб отримати підписників та підвищити залученість до свого контенту. Ця нова кнопка може полегшити завдання.

Раніше цього року компанія також тестувала подібну функцію на Facebook.

Минулого року, щоб збільшити охоплення постів Threads та змусити більше людей використовувати свою новітню соціальну мережу, Meta почала показувати каруселі постів Threads на Facebook та Instagram.

Reels із Instagram скоро можна буде публікувати в Threads (фото: