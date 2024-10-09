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Meta додасть популярну функцію з Instagram у Threads

Meta тестує функцію, яка дозволить вам публікувати Instagram Reels прямо у Threads (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

З моменту свого створення Meta's Threads намагався використовувати мережеві ефекти інших своїх соціальних мереж Facebook та Instagram, експериментуючи з крос-постінгом та виділенням постів Threads у каруселі. Тепер компанія тестує нову функцію, яка дозволить вам ділитися Instagram Reels безпосередньо у Threads.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch.

Що відомо про майбутню функцію

Дослідник додатків Алессандро Палуцці виявив, що Threads працює над новою опцією в полі для написання, яка дозволить вам вибирати Reels з вашого облікового запису і публікувати їх у Threads.

Палуцці зазначив, що коли ви натискаєте кнопку Instagram у полі для написання в Threads, ви бачите сітку з вашими публікаціями Instagram та Reels. Потім ви можете вибрати Reels, які хочете опублікувати у Threads.

Багато користувачів вже публікують свої пости в Instagram і Reels в Threads, щоб отримати підписників та підвищити залученість до свого контенту. Ця нова кнопка може полегшити завдання.

Раніше цього року компанія також тестувала подібну функцію на Facebook.

Минулого року, щоб збільшити охоплення постів Threads та змусити більше людей використовувати свою новітню соціальну мережу, Meta почала показувати каруселі постів Threads на Facebook та Instagram.

Reels із Instagram скоро можна буде публікувати в Threads (фото:

Нагадаємо, що в Instagram з'явилися нові можливості для спілкування.

А ще ми писали, що обліковий запис Threads тепер можна видалити окремо від профілю в Instagram.

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