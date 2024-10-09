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Meta добавит популярную функцию из Instagram в Threads

Meta тестирует функцию, которая позволит вам публиковать Instagram Reels прямо в Threads (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

С момента своего создания Meta's Threads пытался использовать сетевые эффекты других своих социальных сетей Facebook и Instagram, экспериментируя с кросс-постингом и выделением постов Threads в карусели. Теперь компания тестирует новую функцию, которая позволит вам делиться Instagram Reels напрямую в Threads.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch.

Что известно про будущую функцию 

Исследователь приложений Алессандро Палуцци обнаружил, что Threads работает над новой опцией в поле для написания, которая позволит вам выбирать Reels из вашего аккаунта и публиковать их в Threads.  

Палуцци отметил, что когда вы нажимаете кнопку Instagram в поле для написания в Threads, вы видите сетку с вашими публикациями Instagram и Reels. Затем вы можете выбрать Reels, которые хотите опубликовать в Threads. 

Многие пользователи уже публикуют свои посты в Instagram и Reels в Threads, чтобы получить подписчиков и повысить вовлеченность в свой контент. Эта новая кнопка может облегчить им задачу. 

Ранее в этом году компания также тестировала похожую функцию на Facebook. 

В прошлом году, чтобы увеличить охват постов Threads и заставить больше людей использовать свою новейшую социальную сеть, Meta начала показывать карусели постов Threads на Facebook и Instagram.  

Reels из Instagram скоро можно будет публиковать в Threads (фото: 

Напомним, что в Instagram появились новые возможности для общения.

А еще мы писали, что аккаунт Threads теперь можно удалить отдельно от профиля в Instagram.

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