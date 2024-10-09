Meta добавит популярную функцию из Instagram в Threads

Что известно про будущую функцию

Исследователь приложений Алессандро Палуцци обнаружил, что Threads работает над новой опцией в поле для написания, которая позволит вам выбирать Reels из вашего аккаунта и публиковать их в Threads.

Палуцци отметил, что когда вы нажимаете кнопку Instagram в поле для написания в Threads, вы видите сетку с вашими публикациями Instagram и Reels. Затем вы можете выбрать Reels, которые хотите опубликовать в Threads.

Многие пользователи уже публикуют свои посты в Instagram и Reels в Threads, чтобы получить подписчиков и повысить вовлеченность в свой контент. Эта новая кнопка может облегчить им задачу.

Ранее в этом году компания также тестировала похожую функцию на Facebook.

В прошлом году, чтобы увеличить охват постов Threads и заставить больше людей использовать свою новейшую социальную сеть, Meta начала показывать карусели постов Threads на Facebook и Instagram.

Reels из Instagram скоро можно будет публиковать в Threads (фото: