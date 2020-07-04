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Місяць стане особливо вдалим: астрологи назвали головних щасливчиків липня

STYLERЖиття    04.07.2020 - 21:08
Місяць стане особливо вдалим: астрологи назвали головних щасливчиків липня
Гороскоп на липень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких липень стане найщасливішим місяцем

Липень принесе багато позитивних змін і зустрічей більшості представників зодіакального сузір'я. Очікуються яскраві події, кардинальні зміни у багатьох сфера і море романтики.

Астрологи назвали головних щасливчиків середини літа і розповіли, кому з них у липні планети приготували приємний сюрприз. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Липень розкриє перед Овнами всі двері, і дасть можливість досягти успіху в багатьох починаннях. Вдалими стануть ділові переговори, пошук нових і надійних партнерів, співбесіди та побачення. Астрологи рекомендують стримувати свою агресію та імпульсивність, і тоді навіть закляті вороги стануть надійними союзниками. Цей місяць дозволить закласти фундамент на найближчі місяці.

Рак

Зірки обіцяючи Ракам в липні велике везіння, але для цього потрібно буде перестати плисти за течією і взяти ініціативу у свої руки. У липні є всі шанси виділитися серед інших і отримати повноцінну увагу з боку колег, начальства і представників протилежної статі. Можливе підвищення по роботі, нова посада або кардинальні зміни в особистому житті.

Лев

У липні Леви зможуть відірватися від зовнішнього світу і повністю зосередитися на собі. Це допоможе досягти успіху і задоволення від всього, що відбувається навколо. Для того, щоб повністю очистити свою душу, доведеться трохи потерпіти дискомфорт і витягнути весь смуток, печаль і розчарування назовні. Але це допоможе позбавитися від зайвого вантажу і чітко визначити свої пріоритети. Близькі стануть до вас добрішими та м'якше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в липні.

А також розповідали про те, що гороскоп Таро розкрив всю правду про сюрпризи липня.

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Автор: Styler

Теги Новини України гороскопастрологиязнаки Зодиака
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