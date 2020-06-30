Гороскоп на июль по картам Таро: какие сюрпризы ждут все знаки Зодиака

Гороскоп по картам Таро на июль 2020 расскажет про важные жизненные перемены, которые уготовала судьба всем знакам Зодиака
Гороскоп на июль 2020 по картам Таро расскажет про приятные и не очень сюрпризы, важные перемены и уникальные шансы, которые приготовила судьба всем знакам Зодиака в самый знойный месяц лета.
Тарологи дали совет каждому из знаков Зодиака, как провести это жаркое время с пользой для себя, пишет ГФ.
Овен - Волшебник (перевернутый) и Король Жезлов (перевернутый)
Атмосфера спокойного и мягкого сезона подходит не всем, что уж говорить о такой яркой личности, как Овен. Если прошлом месяце Таро побуждало вас замедляться, то в этом месяце вы можете совсем затормозить. Отсутствие импульса в целях и стремлениях может поначалу огорчать, но Король Жезлов в перевернутом положении предостерегает от потери хладнокровия.
Творческий поток, лидерские роли и быстрый темп, к которому вы стремитесь, придут в свое время.
Телец - Отшельник (перевернутый) и 5 Кубков
Несмотря на земное происхождение, влюбленные и управляемые Венерой будут Тельцы чрезмерно эмоциональны и чувствительны. Безнадежная романтическая энергия в этом месяце позволит вам погрузиться в ваши чувства.
Причем самая сложная борьба, с которой вы можете столкнуться в этом месяце, - борьба между разумом и сердцем. Возможно, вы почувствуете себя одиноко. 5 Кубков означают расставание или потерю, но в то же время они могут иметь совершенно противоположное значение - вы можете обрести того, кого давно искали.
Близнецы - Колесница и 9 Кубков (перевернутые)
Карты предсказывают Близнецам успех в июле. Колесница предсказывает признание. Это означает, что скорее всего вас, наконец-то, оценят по достоинству.
Вместе с общественным признанием перед вами откроются новые возможности. Тем не менее 9 Кубков в перевернутом положении предупреждают - следует быть осторожнее.
Рак - Башня и 10 Пентаклей (перевернутые)
Башня - карта изменения и трансформации, может указывать на неожиданные перемены. А поскольку 10 Пентаклей находятся в перевернутом положении, ресурсы, на которые вы полагаетесь, могут не оказаться у вас или же вам не помогут.
Башня также является благословением во многих отношениях, поскольку она расчищает путь для чего-то большего и лучшего.
Лев - Сила и Рыцарь Жезлов (перевернутый)
Львы, которые много и усердно работали в июне, вкладывая все свои силы и делая все возможное для продвижения вперед, смогут наконец-то выдохнуть в средине лета.
С Рыцарем Жезлов в перевернутом положении, а также с благодатью Силы на вашей стороне вы можете начать чувствовать, что пришло время дать себе отдохнуть и немного повеселиться - июль самое время для этого!
Дева - Влюбленные и Страница Кубков (перевернутая)
Пары будут ставить под сомнение общение с другими людьми и постоянно ревновать. Приготовьтесь к тому, что июль в этой сфере будет непростым.
Карты говорят, что нужно верить откровениям людей в этом месяце и не забывать дать себе немного времени на отдых.
Весы - Смерть и 5 Жезлов (перевернутые)
В тот момент, когда вы думаете, что нашли свою опору, Таро бросает Смерть на ваш путь - окончательный знак перемен, трансформации и потрясений.
Пятерка Жезлов говорит, что изменения, которые произойдут для вас в июле этого года, связаны с конфликтами, межличностными связями и общением с окружающими. Впрочем, не стоит расстраиваться раньше времени: возможно, конфликты будут не с близкими людьми.
Скорпион - Император и Королева Мечей (перевернутая)
Время взять на себя ответственность. Вы можете внезапно оказаться тем человеком, на которого другие полагаются и ищут совета и поддержки.
Эта ответственность лежит на вас, потому что вы способны взять ее на себя, но вы должны в это поверить. Не теряйте уверенность в себе, и в этом месяце у вас все будет хорошо!
Стрелец - Иерофант и 4 Жезла (перевернутые)
4 Жезла в перевернутом положении подвергают риску ваши дружеские и другие близкие отношения.
Фраза "выбирайте свои битвы с умом" звучит особенно актуально для вас в июле этого года, поскольку, безусловно, есть более важные вопросы, которые потребуют вашего времени, энергии и усилий позже.
Козерог - Луна и Туз Кубков
В этом месяце вы будете чувствовать атмосферу любви и романтики. Происходящие события могут вызвать чувство замешательства и неуверенности относительно того, куда все это в конечном итоге приведет, но все будет хорошо.
Учитывая, как сильно Козероги любят строить планы, следует напомнить, что не всегда стоит знать, что будет дальше.
Водолей - Дьявол (перевернутый) и 4 Кубка
В этом месяце вам будет скучно, а в вашей жизни появятся новые искушения, на которые вам не следует полагаться. Ваша задача состоит в том, чтобы не поддаваться на провокации дьявола, который соблазняет вас воспоминаниями о прошлом, старыми привычками, вещами, с которыми вы давно попрощались.
Рыбы - Правосудие и 6 Кубков
Этот месяц для вас и сладок, и кисловат. Карта Правосудия напоминает вам о том, что вы должны с умом подходить к решению любых вопросов, это очень важно в этом месяце. Старайтесь быть объективными и честными сами с собой.
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Автор: Светлана Мащенко