Гороскоп на июль по картам Таро: какие сюрпризы ждут все знаки Зодиака

Гороскоп на июль по картам Таро (фото: pixabay.com)

Гороскоп по картам Таро на июль 2020 расскажет про важные жизненные перемены, которые уготовала судьба всем знакам Зодиака

Гороскоп на июль 2020 по картам Таро расскажет про приятные и не очень сюрпризы, важные перемены и уникальные шансы, которые приготовила судьба всем знакам Зодиака в самый знойный месяц лета.

Тарологи дали совет каждому из знаков Зодиака, как провести это жаркое время с пользой для себя, пишет ГФ.

Овен - Волшебник (перевернутый) и Король Жезлов (перевернутый)

Атмосфера спокойного и мягкого сезона подходит не всем, что уж говорить о такой яркой личности, как Овен. Если прошлом месяце Таро побуждало вас замедляться, то в этом месяце вы можете совсем затормозить. Отсутствие импульса в целях и стремлениях может поначалу огорчать, но Король Жезлов в перевернутом положении предостерегает от потери хладнокровия.

Творческий поток, лидерские роли и быстрый темп, к которому вы стремитесь, придут в свое время.

Телец - Отшельник (перевернутый) и 5 Кубков

Несмотря на земное происхождение, влюбленные и управляемые Венерой будут Тельцы чрезмерно эмоциональны и чувствительны. Безнадежная романтическая энергия в этом месяце позволит вам погрузиться в ваши чувства.

Причем самая сложная борьба, с которой вы можете столкнуться в этом месяце, - борьба между разумом и сердцем. Возможно, вы почувствуете себя одиноко. 5 Кубков означают расставание или потерю, но в то же время они могут иметь совершенно противоположное значение - вы можете обрести того, кого давно искали.

Близнецы - Колесница и 9 Кубков (перевернутые)

Карты предсказывают Близнецам успех в июле. Колесница предсказывает признание. Это означает, что скорее всего вас, наконец-то, оценят по достоинству.

Вместе с общественным признанием перед вами откроются новые возможности. Тем не менее 9 Кубков в перевернутом положении предупреждают - следует быть осторожнее.

Рак - Башня и 10 Пентаклей (перевернутые)

Башня - карта изменения и трансформации, может указывать на неожиданные перемены. А поскольку 10 Пентаклей находятся в перевернутом положении, ресурсы, на которые вы полагаетесь, могут не оказаться у вас или же вам не помогут.

Башня также является благословением во многих отношениях, поскольку она расчищает путь для чего-то большего и лучшего.

Лев - Сила и Рыцарь Жезлов (перевернутый)

Львы, которые много и усердно работали в июне, вкладывая все свои силы и делая все возможное для продвижения вперед, смогут наконец-то выдохнуть в средине лета.

С Рыцарем Жезлов в перевернутом положении, а также с благодатью Силы на вашей стороне вы можете начать чувствовать, что пришло время дать себе отдохнуть и немного повеселиться - июль самое время для этого!

Дева - Влюбленные и Страница Кубков (перевернутая)

Пары будут ставить под сомнение общение с другими людьми и постоянно ревновать. Приготовьтесь к тому, что июль в этой сфере будет непростым.

Карты говорят, что нужно верить откровениям людей в этом месяце и не забывать дать себе немного времени на отдых.

Весы - Смерть и 5 Жезлов (перевернутые)

В тот момент, когда вы думаете, что нашли свою опору, Таро бросает Смерть на ваш путь - окончательный знак перемен, трансформации и потрясений.

Пятерка Жезлов говорит, что изменения, которые произойдут для вас в июле этого года, связаны с конфликтами, межличностными связями и общением с окружающими. Впрочем, не стоит расстраиваться раньше времени: возможно, конфликты будут не с близкими людьми.

Скорпион - Император и Королева Мечей (перевернутая)

Время взять на себя ответственность. Вы можете внезапно оказаться тем человеком, на которого другие полагаются и ищут совета и поддержки.

Эта ответственность лежит на вас, потому что вы способны взять ее на себя, но вы должны в это поверить. Не теряйте уверенность в себе, и в этом месяце у вас все будет хорошо!

Стрелец - Иерофант и 4 Жезла (перевернутые)

4 Жезла в перевернутом положении подвергают риску ваши дружеские и другие близкие отношения.

Фраза "выбирайте свои битвы с умом" звучит особенно актуально для вас в июле этого года, поскольку, безусловно, есть более важные вопросы, которые потребуют вашего времени, энергии и усилий позже.

Козерог - Луна и Туз Кубков

В этом месяце вы будете чувствовать атмосферу любви и романтики. Происходящие события могут вызвать чувство замешательства и неуверенности относительно того, куда все это в конечном итоге приведет, но все будет хорошо.

Учитывая, как сильно Козероги любят строить планы, следует напомнить, что не всегда стоит знать, что будет дальше.

Водолей - Дьявол (перевернутый) и 4 Кубка

В этом месяце вам будет скучно, а в вашей жизни появятся новые искушения, на которые вам не следует полагаться. Ваша задача состоит в том, чтобы не поддаваться на провокации дьявола, который соблазняет вас воспоминаниями о прошлом, старыми привычками, вещами, с которыми вы давно попрощались.

Рыбы - Правосудие и 6 Кубков

Этот месяц для вас и сладок, и кисловат. Карта Правосудия напоминает вам о том, что вы должны с умом подходить к решению любых вопросов, это очень важно в этом месяце. Старайтесь быть объективными и честными сами с собой.

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Автор: Светлана Мащенко