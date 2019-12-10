К месту трагедии в Одессе прибыла военная техника: что происходит (видео)

Пожар в Одессе (коллаж: РБК-Украина)

Сгоревший дом на Троицкой в Одессе может обвалиться в любой момент

Пожар в Одессе уже забрал жизни 12 человек, среди которых преподаватели колледжа, студенты, а также пожарный. Спасатели, рискуя своей жизнью, продолжают поиск погибших. Чтобы избежать возможного обвала, стену планируют укрепить металлической конструкцией. А в ночь на вторник, 10 декабря, у места трагедии заметили военную технику.

Отметим, что сгоревший 4 декабря дом Асвадурова 1914 года находится на углу Троицкой и Пушкинской. Сегодня в Одессе было частично перекрыто движение по Пушкинской в связи с разбором стен.

Предполагается, что приехавший к месту пожара бронетранспортер будет принимать участие в сносе стены, для того чтобы обезопасить спасателей в случае ее обвала.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что в город во вторник, 10 декабря, може прибыть Владимир Зеленский, чтобы обсудить с руководством Одессы ситуацию с пожарной безопасностью.

Завтра, 10 декабря, с 6:00 до конца работ по разбору стены здания по ул. Троицкой будет перекрыто движение по ул. Пушкинский от ул. Успенской до ул. Еврейской. Об этом предупреждает горсовет. Также на место событий приехали БТР, которые, по информации в сети, будут принимать участие в сносе стены. UPD: также в СМИ появилась информация, что завтра возможен приезд Зеленского в Одессу, но официального подтверждения пока не наблюдалось. Опубліковано Подслушано Одесса Понеділок, 9 грудня 2019 р.

На место пожара в Одессе приехал БТР (видео: facebook.com/odessahello)

К слову, по информации местных изданий, директору колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также заведующей отделением собираются объявить о подозрении.

Предполагается, что завотделением вернулась в свой кабинет № 9 после совещания и увидела, что там дымит удлиннитель. Вместо того, чтобы принять меры, женщина запаниковала, закрыла дверь и побежала искать директора. Через 20 минут горело уже 700 квадратных метров, а студенты в некоторых аудиториях даже не были предупреждены, что в здании пожар.

Так выглядит сгоревший дом Асвадурова с высоты птичьего полета (фото: Думская)