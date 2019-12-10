До місця трагедії в Одесі прибула військова техніка: що відбувається (відео)

Пожежа в Одесі (колаж: РБК-Україна)

Згорілий будинок на Троїцькій в Одесі може обвалитися будь-якої миті

Пожежа в Одесі вже забрала життя 12 людей, серед яких викладачі коледжу, студенти, а також пожежний. Рятувальники, ризикуючи своїм життям, продовжують пошук загиблих. Щоб уникнути можливого обвалу, стіну планують зміцнити металевою конструкцією. А в ніч на вівторок, 10 грудня, біля місця трагедії помітили військову техніку.

Зазначимо, що згорілий 4 грудня будинок Асвадурова 1914 року знаходиться на розі Троїцької та Пушкінської. Сьогодні в Одесі було частково перекрито рух по Пушкінській у зв'язку з розбором стін.

Є версія, що бронетранспортер, який приїхав до місця пожежі, буде брати участь у знесенні стіни, для того щоб убезпечити рятувальників у разі її обвалу.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що в місто у вівторок, 10 грудня, може прибути Володимир Зеленський, щоб обговорити з керівництвом Одеси ситуацію з пожежною безпекою.

Завтра, 10 грудня, з 6:00 до кінця робіт з розбору стіни будівлі по вул. Троїцької буде перекрито рух по вул. Пушкінський від вул. Успенської до вул. Єврейської. Про це попереджає міськрада. Також на місце подій приїхали БТР, які, за інформацією в мережі, будуть приймати участь у знесенні стіни. UPD: також в ЗМІ з'явилася інформація, що завтра можливий приїзд Зеленського в Одесу, але офіційного підтвердження поки не спостерігалося. Опубліковано Подслушано Одеса Понеділок, 9 грудня 2019 р.

На місце пожежі в Одесі приїхав БТР (відео: facebook.com/odessahello)

До речі, за інформацією місцевих видань, директору коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також завідуючій відділенням збираються оголосити про підозру.

Передбачається, що заввідділенням повернулася в свій кабінет № 9 після наради і побачила, що там димить удлиннитель. Замість того, щоб вжити заходів, жінка запанікувала, зачинила двері і побігла шукати директора. Через 20 хвилин горіло вже 700 квадратних метрів, а студенти в деяких аудиторіях навіть не були попереджені, що в будівлі пожежа.

Так виглядає згорілий будинок Асвадурова з висоти пташиного польоту (фото: Думська)