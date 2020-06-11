Место Вакарчука в Раде займет 31-летняя правозащитница, жена экс-министра обороны

Алина Свидерская (фото: facebook.com/alisvika)

Алина Свидерская придет в парламент после сложения мандата Святославом Вакарчуком

Святослав Вакарчук уходит из Верховной Рады и слагает депутатские полномочия. Теперь место политика и певца в парламенте займет Алина Свидерская, которая баллотировалась в народные депутаты 9 созыва от партии "Голос" и шла под 19-м номером в списке.

На сайте политсилы указано, что она является юристом, правозащитницей и общественным деятелем, членом организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов.

Свидерская родилась в 25 февраля 1989 года в Киеве. Она получила дипломом специалиста права в 2011 году после окончания Национального университета "Киево-Могилянская академия". В 2012 году окончила Университет Кембридж в Великобритании с дипломом магистра права - обучение было оплачено стипендией от Джорджа Сороса.

После получения диплома магистра была интерном британской общественной организации Liberty, где занималась предоставлением правительственных консультаций по правам человека, анализом законопроектов и их адвокации в британском парламенте.

Алина в разные годы работала в компаниях Clifford Chance, Aice Hydro AS.

Была в 2015 году советником министра экономики по вопросам дерегуляции.

Также она в 2017 году стала соучредителем и председателем общественной организации "Лаборатория чистой энергетики", которая проводит аналитические исследования на тему транзита в чистой энергетики, борьбы с изменениями климата.

Добавим, что Алина Валерьевна Свидерская является женой бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, который работал (с 29 августа 2019-го по 4 марта 2020-й) в правительстве Алексея Гончарука.

Алина Свидерская (фото: facebook.com/alisvika)

Ранее мы писали о том, что Святослав Вакарчук высказался про участие в выборах мэра Киева или Львова и отметил, что у него есть планы.

Напомним, 11 июня Святослав Вакарчук объяснил свое решение о сложении депутатского мандата.

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Автор: Владимир Костырин