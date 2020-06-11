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Місце Вакарчука в Раді займе 31-річна правозахисниця, дружина екс-міністра оборони

STYLERПерсони    11.06.2020 - 16:11
Місце Вакарчука в Раді займе 31-річна правозахисниця, дружина екс-міністра оборони
Аліна Свідерська (фото: facebook.com/alisvika)

Аліна Свідерська прийде в парламент після складання мандата Святославом Вакарчуком

Святослав Вакарчук іде з Верховної Ради і складає депутатські повноваження. Тепер місце політика і співака в парламенті займе Аліна Свідерська, яка балотувалася в народні депутати 9 скликання від партії "Голос" і йшла під 19-м номером у списку.

На сайті політсили зазначено, що вона є юристом, правозахисницею і громадським діячем, членом організації "Професійний уряд", яка об'єднує випускників всіх зарубіжних вузів.

Свідерська народилася 25 лютого 1989 року в Києві. Вона отримала дипломом спеціаліста права в 2011 році після закінчення Національного університету "Києво-Могилянська академія". У 2012 році закінчила Університет в Кембриджі у Великій Британії з дипломом магістра права - навчання було оплачене стипендією від Джорджа Сороса.

Після отримання диплома магістра була інтерном британської громадської організації Liberty, де займалася наданням урядових консультацій з прав людини, аналізом законопроектів та їх адвокації в британському парламенті.

Аліна в різні роки працювала в компанії Clifford Chance, Aice Hydro AS.

Була у 2015 році радником міністра економіки з питань дерегуляції.

Також вона у 2017 році стала співзасновником та головою громадської організації "Лабораторія чистої енергетики", яка проводить аналітичні дослідження на тему транзиту чистої енергетики, боротьби зі змінами клімату.

Додамо, що Аліна Валеріївна Свідерська є дружиною колишнього міністра оборони України Андрія Загороднюка, який працював (з 29 серпня 2019-го по 4 березня 2020-й) в уряді Олексія Гончарука.

Місце Вакарчука в Раді займе 31-річна правозахисниця, дружина екс-міністра оборониМісце Вакарчука в Раді займе 31-річна правозахисниця, дружина екс-міністра оборониМісце Вакарчука в Раді займе 31-річна правозахисниця, дружина екс-міністра оборони

Аліна Свідерська (фото: facebook.com/alisvika)

Раніше ми писали про те, що Святослав Вакарчук висловився про участь у виборах мера Києва чи Львова і зазначив, що у нього є плани.

Нагадаємо, 11 червня Святослав Вакарчук пояснив своє рішення про складання депутатського мандата.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Святослав ВакарчукВерховна РадаПартія Голос
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