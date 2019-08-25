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В Полтавской области горели почти 50 га сухой травы

Новости » Происшествия    25.08.2019 - 10:53
В Полтавской области горели почти 50 га сухой травы
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Сейчас пожар локализован, открытый огонь не фиксируется

В субботу, 24 августа, в пойме реки Сула в Полтавской области произошло возгорание сухой травы и камыша на площади около 50 гектаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным пожарных, возгорание произошло в 17:30 вблизи села Березняки. Около 20:40 пожар на площади около 49 гектаров был локализован, а по состоянию на утро 25 августа открытый огонь уже не наблюдается.

"К тушению привлечены 30 человек и 8 единиц техники, из них от ГСЧС 26 человек личного состава и 6 единиц техники", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что до 27 августа в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. По данным синоптиков, пожарная опасность в украинских областях будет достигать 5 класса. Также чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в Киеве и области.

РБК-Украина писало, что 21 августа в Полтаве произошел масштабный пожар в складском здании "Новой почты". Огонь распространился на территорию площадью 1500 квадратных метров. Раненых в результате пожара не было обнаружено.

Ранее в Полтаве возник масштабный пожар в торговых помещениях вблизи рынка "Киевский" и автовокзала. Пострадавших в результате пожара не было.

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