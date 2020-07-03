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Місцеві вибори в Україні 2020: важливі нововведення, як виглядатиме бюлетень

STYLERЖиття    03.07.2020 - 21:36
Місцеві вибори в Україні 2020: важливі нововведення, як виглядатиме бюлетень
Вибори в Україні 2020 (фото: РБК-Україна)

На місцевих виборах восени 2020 року буде працювати нова система по відкритих списках

В Україні затверджена нова форма виборчого бюлетеня на місцевих виборах, які планують провести 25 жовтня 2020 року. Які нововведення запровадили і як працюватиме нова система по відкритих списках - в матеріалі Styler.

Документ опублікував народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін у своєму Facebook.

Політик зазначив, що тепер бюлетень буде виглядати "прям як в країні першого світу". За задумом, така форма допоможе виборцеві легко зорієнтуватися в новій системі та мінімізує можливі помилки.

Гурін очікує, що форма бюлетеня зробить істотний вплив на склад місцевих рад по всій Україні.

На виборах 2020 буде працювати нова система виборів по відкритих списках - в неї по кожному округу від партії балотується кілька кандидатів.

Громадянам пропонують проголосувати, зробивши такі позначки:

  • у розділі Багатомандатний виборчий округ з виборів депутатів Київської міської ради - у лівому квадраті проти назви місцевої організації партії поставити будь-який символ (галочку чи плюсик)
  • у розділі Територіальний виборчий округ №Х, виборча дільниця №ХХХХ - у правому квадраті треба вписати в трафарет номер кандидата зі списку партії (за бажанням)

В документі будуть представлені по 10 кандидатів від кожної з 20 партій, розповів Гурін.

Бар'єр для участі кандидатів у рейтингуванні знизили з 25% до 5%

Нардеп пояснив це рішення таким прикладом:

Якщо партія на виборах до Київради поставила на 1-е місце по округу кандидата, який нічого не робить під час передвиборчої кампанії, втім набрав при цьому 50 голосів, то інший кандидат на нижчому місці в окружному списку був активним і його підтримали 1000 виборців - але це лише 20% від ціни мандату, і не дотягує до 25% (1250 голосів)

У підсумку при бар'єрі 25% до ради проходить "ледачий" кандидат, а не "активний".

Це спонукало профільний комітет підтримати саме 5%-й бар'єр.

Гурін також наголошує, що бар'єр 25% подолати технічно неможливо, це "мухльож і закриті списки", а 5% - відкриті списки.
Місцеві вибори в Україні 2020: важливі нововведення, як виглядатиме бюлетень

Місцеві вибори 2020 - нардеп показав, як виглядатиме бюлетень (фото: facebook.com/mitya.gurin)

Раніше повідомлялося, що у Раді зробили важливу заяву і пояснили, чи перенесуть місцеві вибори через коронавірус.

Також ми писали про те, що українцям дозволили голосувати на виборах без прописки, і розповідали, як це зробити.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України выборыбюллетениМісцеві вибори
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