Месть за Мариуполь: Краснодарский край атаковала украинская "боевая" саранча

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что так насекомые мстят за Мариуполь.

"Именно отсюда были самолеты, сбросившие бомбы на наш Драм Театр и роддом. Так вот, прямо сейчас это проклятый город под атакой боевой украинской саранчи. Просто нашествие, с которым ничего не могут сделать. Сама природа мстит за Мариуполь…", - написал Андрющенко и опубликовал видео атаки насекомых.

Отмечается, что саранча уже съела 1,5 га посевов россиян в Краснодарском крае.

На данный момент там обнаружили 89 очагов распространения саранчи на площади 2,5 тысячи гектаров.

"В Приморско-Охтарском районе от нашествия вредителя больше всего страдают станицы Степной и Приазовской, хутора Новые Лиманокирпилы, Старые Лиманокирпилы. В Калининском районе саранча досаждает жителям хуторов Могукоровка и Редант", - сообщают российские СМИ.