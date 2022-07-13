Помста за Маріуполь: Краснодарський край атакувала українськат"бойова" сарана

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що так комахи мстять за Маріуполь.

"Саме звідси були літаки, що скинули бомби на наш Драм Театр і пологовий будинок. Так от, прямо зараз це прокляте місто під атакою бойової української сарани. Просто навала, з яким нічого не можуть зробити. Сама природа мстить за Маріуполь...", - написав Андрющенко і опублікував відео атаки комах.

Відзначається, що сарана вже з'їла 1,5 га посівів росіян в Краснодарському краї.

На даний момент там виявили 89 осередків поширення сарани на площі 2,5 тисячі гектарів.

"У Приморсько-Охтарському районі від навали шкідника найбільше страждають Станиці степової та Приазовської, Хутори нові Лиманокирпили, старі Лиманокирпили. У Калінінському районі сарана докучає жителям хуторів Могукорівка і Редант", - повідомляють російські ЗМІ.