ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не мешай нам: Зеленский откровенно рассказал о семье

STYLERПерсоны    08.03.2020 - 10:58
Не мешай нам: Зеленский откровенно рассказал о семье
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью, как его семья относится к его должности

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отношении семьи к его президентству. Он заявил, что по причине публичности и контроля службы безопасности членам его семьи не нравится то, что он занимает пост главы государства.

Глава государства передал, что его семья не довольна его должностью. Об этом он рассказал изданию The Guardian.

"Им не нравится моя работа", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский признался, что его супруга и дочь не стремятся быть публичными личностями, но укрыться от общественности и опеки сотрудников службы безопасности невозможно. Он подчеркнул, что это особенно важно для дочери, которая находится в том возрасте, когда человеку важна свобода.

Также президент рассказал, что его сын Кирилл с гордостью рассказывает своим сверстникам и окружению, что его отец руководит государством.

Президент рассказал об одном случае в семье: "Прихожу домой на днях, спрашиваю: "Почему никто не здоровается?" и слышу свой голос по телевизору, мое выступление. А мой сын говорит: "Не мешай нам, мы смотрим президента!".

Напомним, что президент признал ошибку Геруса, который открыл импорт электроэнергии из России.

Ранее также Зеленский высказался о сближении Макрона с РФ. В своем заявлении он сказал, что Франция не может играть на два фронта.

Все тоталитарные режимы заканчивают одинаково, - Зеленский Зеленский опроверг влияние олигархов на новый Кабмин
Новости Украины Владимир Зеленскийсемья
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь