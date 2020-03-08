Не мешай нам: Зеленский откровенно рассказал о семье

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью, как его семья относится к его должности

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отношении семьи к его президентству. Он заявил, что по причине публичности и контроля службы безопасности членам его семьи не нравится то, что он занимает пост главы государства.

Глава государства передал, что его семья не довольна его должностью. Об этом он рассказал изданию The Guardian.

"Им не нравится моя работа", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский признался, что его супруга и дочь не стремятся быть публичными личностями, но укрыться от общественности и опеки сотрудников службы безопасности невозможно. Он подчеркнул, что это особенно важно для дочери, которая находится в том возрасте, когда человеку важна свобода.

Также президент рассказал, что его сын Кирилл с гордостью рассказывает своим сверстникам и окружению, что его отец руководит государством.

Президент рассказал об одном случае в семье: "Прихожу домой на днях, спрашиваю: "Почему никто не здоровается?" и слышу свой голос по телевизору, мое выступление. А мой сын говорит: "Не мешай нам, мы смотрим президента!".

Напомним, что президент признал ошибку Геруса, который открыл импорт электроэнергии из России.

Ранее также Зеленский высказался о сближении Макрона с РФ. В своем заявлении он сказал, что Франция не может играть на два фронта.