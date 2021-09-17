Мешала музыка: одессит объяснил, почему грозил взорвать гранату в школе (видео)

В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату на территории школы во время проведения спортивных мероприятий, после чего злоумышленник был задержан правоохранителями. Оказалось, что у "подрывника" был с собой муляж гранаты, а сам одессит объяснил поступок тем, что ему мешала громкая музыка.

Об этом 17 сентября передали в пресс-службе полиции Одесской области.

Инцидент произошел сегодня днем на стадионе школы №86 в Киевском районе города.

"Во время проведения школьного спортивного мероприятия к работнику, который осуществлял музыкальное сопровождение, подошел мужчина и, продемонстрировав похожий на гранату предмет, приказал выключить музыку", - говорится в сообщении полиции.

На место вызвали "копов", и вскоре злоумышленник был задержан.

Выяснилось, что 44-летний одессит имел при себе корпус гранаты без взрывчатого вещества. По словам мужчины, муляж он купил около полугода или год назад.

В Одессе задержали мужчину, который грозил взорвать гранату на территории школы (фото: od.npu.gov.ua)

На вопрос, зачем он носит с собой такой макет гранаты, мужчина отметил, что "он обеспокоен!"

Следователи квалифицировали инцидент как угрозу убийством (по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса), так как работник школы воспринял действия "подрывника" как реальную угрозу своей жизни.

Видео: в Одессе задержали мужчину, который перепугал работников школы своей учебной гранатой