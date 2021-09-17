ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в школе

Новина українською →
Одесса, Пятница 17 сентября 2021 14:55
В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в школе Фото: в Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в школе (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату на территории одной из местных школ. После чего его задержали правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

По информации местных СМИ, инцидент произошел в продуктовом магазине, находящемся по адресу ул. Академика Королева, 96.

Как рассказывают очевидцы, зайдя в магазин фигурант кричал, что собирается взорвать 86-ю школу, которая находится недалеко от места инцидента.

Впоследствии, как сообщила изданию директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич, мужчина с гранатой пришел на стадион 86-й школы, где проходил Олимпийский урок, и угрожал детям устроить взрыв.

Правоохранителей вызвал один из присутствующих на спортивном мероприятии.

Однако, как установили взрывотехники, граната оказалась учебной.

Сейчас с задержанным работают следователи, выясняются все обстоятельства и причины инцидента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Взрыв Задержание
NEWS
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит