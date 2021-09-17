В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в школе
В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату на территории одной из местных школ. После чего его задержали правоохранители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
По информации местных СМИ, инцидент произошел в продуктовом магазине, находящемся по адресу ул. Академика Королева, 96.
Как рассказывают очевидцы, зайдя в магазин фигурант кричал, что собирается взорвать 86-ю школу, которая находится недалеко от места инцидента.
Впоследствии, как сообщила изданию директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич, мужчина с гранатой пришел на стадион 86-й школы, где проходил Олимпийский урок, и угрожал детям устроить взрыв.
Правоохранителей вызвал один из присутствующих на спортивном мероприятии.
Однако, как установили взрывотехники, граната оказалась учебной.
Сейчас с задержанным работают следователи, выясняются все обстоятельства и причины инцидента.