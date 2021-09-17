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Заважала музика: одесит пояснив, чому погрожував підірвати гранату в школі (Відео)

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Одеса, П'ятниця 17 вересня 2021 18:26
Заважала музика: одесит пояснив, чому погрожував підірвати гранату в школі (Відео) Колаж РБК-Україна: в Одесі чоловік погрожував влаштувати вибух у школі
Автор: Володимир Костирін

В Одесі чоловік погрожував підірвати гранату на території школи під час проведення спортивних заходів, після чого зловмисник був затриманий правоохоронцями. Виявилося, що у "підривника" був з собою муляж гранати, а сам одесит пояснив вчинок тим, що йому заважала гучна музика.

Про це 17 вересня передали в прес-службі поліції Одеської області.

Інцидент стався сьогодні вдень на стадіоні школи №86 у Київському районі міста.

"Під час проведення шкільного спортивного заходу до працівника, який здійснював музичний супровід, підійшов чоловік і, продемонструвавши схожий на гранату предмет, наказав вимкнути музику", - йдеться в повідомленні поліції.

На місце викликали "копів", і незабаром зловмисник був затриманий.

З'ясувалося, що 44-річний одесит мав при собі корпус гранати без вибухової речовини. За словами чоловіка, муляж він купив близько пів року або рік тому.

Заважала музика: одесит пояснив, чому погрожував підірвати гранату в школі (Відео)

В Одесі затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату на території школи (фото: od.npu.gov.ua)

На питання, навіщо він носить з собою такий макет гранати, чоловік зазначив, що "він стурбований!"

Слідчі кваліфікували інцидент як погрозу вбивством (за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу), оскільки працівник школи сприйняв дії "підривника" як реальну загрозу своєму життю.

Відео: в Одесі затримали чоловіка, який перелякав працівників школи своєю навчальною гранатою

Раніше повідомлялося, що цього літа в Харкові чоловік гуляв з гранатою біля школи і погрожував дітям її підірвати.

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