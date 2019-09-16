Мерзко ведете себя: между Абромавичусом и нардепом Дубинским разгорелся скандал (фото)

Между генеральным директором "Укроборонопрома" Айваросом Абромавичусом и народным депутатом от "Слуги народа" Александром Дубинским произошел неприятный скандал. Детали конфликта рассказал сам Дубинский на своей странице в Facebook.

Как сообщил нардеп, Айварас Абромавичус написал ему в личные сообщения с претензиями по поводу материала о том, что якобы компания, которая связана с главой "Укроборонпрома" также связана с инвестициями в акции "Газпрома" и "Сбербанка России". Абромавичус написал Дубинскому в грубой форме, что прежде чем публиковать такие материалы – нужно проверять и к указанной в статье компании, он не имеет никакого отношения.

Скриншоты переписки (facebook.com/dubinskyi)

"После того, как Алексей Комаха опубликовал на сайте Dubinsky.pro новость о том, что директор "Укроборонпрома" Абромавичус - инвестирует в Путина, мне тут же написал сам герой публикации. Я никогда не публикую личные переписки. Но здесь другой случай. Абромавичус сам публиковал свои переписки с другими людьми. И, видимо, вполне нормально к этому относится", - написал Дубинский и добавил, что хамов надо учить.

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Скриншот поста (facebook.com/dubinskyi)

В комментариях пользователи отметили, что и Дубинский отвечал Абромавичусу не очень культурно. И любой материал перед публикацией нужно тщательно проверять.

Скриншот комментариев (facebook.com/dubinskyi)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Супрун разнесла Дубинского за сексистскую шутку.

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