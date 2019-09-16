Бридко поводите себе: між Абромавічусом і нардепом Дубинським розгорівся скандал (фото)

Між генеральним директором "Укроборонопрома" Айваросом Абромавічусом і народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Дубинським стався неприємний скандал. Деталі конфлікту розповів сам Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомив нардеп, Айварас Абромавічус написав йому в особисті повідомлення з претензіями з приводу матеріалу про те, що нібито компанія, яка пов'язана з головою "Укроборонпрому" також пов'язана з інвестиціями в акції "Газпрому" і "Сбербанку Росії". Абромавічус написав Дубинскому в грубій формі, що перш ніж публікувати такі матеріали – потрібно перевіряти і до зазначеної у статті компанії, він не має ніякого відношення.

Скріншоти листування (facebook.com/dubinskyi)

"Після того, як Олексій Комаха опублікував на сайті Dubinsky.pro новину про те, що директор "Укроборонпрому" Абромавічус - інвестує у Путіна, мені тут же написав сам герой публікації. Я ніколи не публікую особисті листування. Але тут інший випадок. Абромавічус сам публікував свої листування з іншими людьми. І, мабуть, цілком нормально до цього ставиться", - написав Дубинський і додав, що хамів треба вчити.

Скріншот поста (facebook.com/dubinskyi)

У коментарях користувачі відзначили, що і Дубинський відповідав Абромавічусу не дуже культурно. І будь-який матеріал перед публікацією потрібно ретельно перевіряти.

Скріншот коментарів (facebook.com/dubinskyi)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Супрун рознесла Дубинського за сексистский жарт.

А також розповідали про те, що Дубинскому пообіцяла прострелити ногу нардеп від "Слуги Народу".