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Украину снова накроет циклоном: какие области затопит

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Среда 02 июня 2021 12:21
Украину снова накроет циклоном: какие области затопит Фото: Погода в Украине принесет ливни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине испортится в четверг 3 июня в некоторых областях, которые накроет циклоном, что плотно обосновался на территории нашей страны. Где будут дожди, а где - сухая погода, какая температура ожидается завтра - читайте ниже в нашем материале.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

"Четверг в Украине снова обещает дожди... 3-го июня наибольшее количество осадков придется на полосу от Харьковщины через Полтавщину, Днепр с районами, захватит Кропивницкий с районами вплоть до Одесщины, Николаевщины, Херсонщины", - прогнозирует Наталка Диденко.

А вот в Приазовье, на Луганщине и Крыму сильные дожди могут чередоваться с прояснениями.

На остальной территории синоптик тоже прогнозирует неустойчивую ветреную погоду, но дожди будут местами и незначительные.

Температура воздуха завтра около +15+20 градусов. При этом холоднее всего по линии Харьков - Полтава - Днепр - Одесса.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15 + 20 градусов.

В Киеве в четверг снова неприятная погода с ветром и небольшим дождем. При этом температура немного повысится - будет +17+19 градусов.

Синоптик добавила, что в дальнейшем в Украине потеплеет уже повсюду.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет по-настоящему жаркое лето с температурой +35 градусов.

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