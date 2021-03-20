Меры должны быть адекватными: врач высказался о запретах для красных зон карантина

По мнению специалиста, в Украине сегодня нет необходимости вводить тотальный локдаун во всех регионах, но адаптивный карантин надо сделать более жестким.

"Я считаю, что наиболее адекватным решением является именно адаптивный карантин, но меры этого карантина должны быть более жесткими, чем сейчас. В тех регионах, где красные зоны, где мы имеем заполненность коек 75-80%, меры должны быть самыми жесткими - ограничение движения общественного транспорта, жесткие блокпосты. Я недавно ездил в Закарпатье, не видел ни одного блокпоста, о которых мы слышим, якобы они установлены", - сказал Дубров.

Однако, по словам врача, абсолютно нецелесообразно сейчас делать жесткий локдаун в тех регионах, где заполняемость коек составляет 15-18%, поскольку он продлится "не три недели, а 1,5-2 месяца".

"При наполненности коек в больницах до 70% следует вводить жесткие меры, но на самом деле жесткие, а не мнимо жесткие", - отметил он.

Инфографика МОЗ