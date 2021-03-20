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Заходи повинні бути адекватними: лікар висловився про заборони для червоних зон карантину

Автор: Анна Кисельова

В червоних зонах карантину в Україні діють суворі обмеження, проте якість їх дотримання під питанням. Провідний експерт МОЗ по боротьбі з COVID-19, лікар Сергій Дубров розкритикував дотримання обмежувальних заходів в деяких червоних зонах і пояснив, якими мають бути заходи, щоб дати ефективний результат.

Про це Дубров заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

На думку фахівця, в Україні сьогодні нема потреби вводити тотальний локдаун у всіх регіонах, але адаптивний карантин треба зробити більш жорстким.

"Я вважаю, що найбільш адекватним рішенням є саме адаптивний карантин, але заходи цього карантину повинні бути більш жорсткими, ніж зараз. У тих регіонах, де червоні зони, де ми маємо заповненість ліжок 75-80%, заходи повинні бути найжорсткішими - обмеження руху громадського транспорту, жорсткі блок-пости. Я недавно їздив в Закарпатті, не бачив ні одного блок-посту, про які ми чуємо, нібито вони встановлені", - сказав Дубров.

Проте, за словами лікаря, абсолютно недоцільно зараз робити жорсткий локдаун в тих регіонах, де заповнюваність ліжок становить 15-18%, оскільки він триватиме "не три тижні, а 1,5-2 місяці".

"При наповненості ліжок у лікарнях до 70% слід вводити жорсткі заходи, але насправді жорсткі, а не уявно жорсткі", - зазначив він.

Інфографіка МОЗ

Нагадаємо, що раніше глава МОЗ Максим Степанов розповів, за який період у тих, хто вакцинувався, виробляється штучний імунітет.

Також ми розповідали, що Одеса однією з останніх потрапила в "червону зону" карантину. Які тепер там діють обмеження – читайте в нашій статті.

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