Заходи повинні бути адекватними: лікар висловився про заборони для червоних зон карантину

На думку фахівця, в Україні сьогодні нема потреби вводити тотальний локдаун у всіх регіонах, але адаптивний карантин треба зробити більш жорстким.

"Я вважаю, що найбільш адекватним рішенням є саме адаптивний карантин, але заходи цього карантину повинні бути більш жорсткими, ніж зараз. У тих регіонах, де червоні зони, де ми маємо заповненість ліжок 75-80%, заходи повинні бути найжорсткішими - обмеження руху громадського транспорту, жорсткі блок-пости. Я недавно їздив в Закарпатті, не бачив ні одного блок-посту, про які ми чуємо, нібито вони встановлені", - сказав Дубров.

Проте, за словами лікаря, абсолютно недоцільно зараз робити жорсткий локдаун в тих регіонах, де заповнюваність ліжок становить 15-18%, оскільки він триватиме "не три тижні, а 1,5-2 місяці".

"При наповненості ліжок у лікарнях до 70% слід вводити жорсткі заходи, але насправді жорсткі, а не уявно жорсткі", - зазначив він.

Інфографіка МОЗ