"Мертвые души" и афера года: под Тернополем обнаружили местных "миллионеров"

Афера под Тернополем (Коллаж РБК-Украина)

Под Тернополем в налоговых декларациях людей значились миллионы гривен

Под Тернополем произошла афера года. Дело в том, что по налоговым декларациям в городе проживают одни миллионеры. По документам, люди имеют нереальные доходы и зарабатывают около 30 тысяч гривен в день. На самом деле в стрелковцах проживает около 900 человек, они ездят на заработки заграницу и о таких деньгах могут только мечтать. Об этом сообщает "КП в Украине".

Первой о своих "бумажных" миллионах узнала местная жительница, которая пришла к налоговикам за справкой о доходах. Ее сын поступил учиться в Польшу, и там, перед тем как начислить ему стипендию, потребовали документ о доходах семьи. В стипендии ему отказали, сказав, что у семьи слишком большие доходы и тут женщина опешила.

"Оксана работает в Польше, у нас не трудоустроена. Муж ее тоже там. В селе у них остаются совершеннолетний сын-инвалид и пожилые родители. Официально в Украине у семьи доходов нет. За этой справкой она и пошла в налоговую, где ей выдали документ, что она в прошлом году за три месяца заработала 2,5 миллиона гривен!" - пишет издание.

Село Стрелковцы (фото из открытых источников)

В общей сложности в Стрелковцах двадцать человек "щаработали" 13 с лишним миллионов гривен. Единственное, что многие из них давно умерли.

"Одна женщина, одноклассница моей дочери, умерла 20 лет назад, но все-таки "заработала" полмиллиона! " - рассказала местная жительница Ольга Рокочин.

Позже выяснилось, что местных "миллионеров" "трудоустроила" одна из фирм в Киеве. Там же по бумагам начислили такие зарплаты и подали информацию о доходах в налоговую. Но самой фирмы уже давно нет.

"Мы послали своих родственников в столицу проверить по адресу, что там за фирма, Там обычный жилой дом, живут простые люди, никаких фирм нет. Никого мы уже не найдем. Как можно в Киеве за 2,5 месяца заработать 2,5 миллиона гривен? Это у моей дочки так написано. А у одной женщины и вовсе 3 миллиона 700 тысяч! " - возмутилась Ольга Алексеевна.

Селянам по секрету сказали, что их личные данные могли украсть, когда еще базы налоговой не были защищены. Как и в каком году такое произошло - пока ответов нет.