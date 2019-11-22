"Мертві душі" і афера року: під Тернополем виявили місцевих "мільйонерів"

Афера під Тернополем (Колаж РБК-Україна)

Під Тернополем у податкових деклараціях людей були мільйони гривень

Під Тернополем сталася аферу року. Справа в тому, що за податковими деклараціями в місті живуть одні мільйонери. За документами, люди мають нереальні доходи і заробляють близько 30 тисяч гривень в день. Насправді в стрелковцах проживає близько 900 чоловік, вони їздять на заробітки за кордон і про такі гроші можуть тільки мріяти. Про це повідомляє "КП в Україні".

Першою про своїх "паперових" мільйонах дізналася місцева мешканка, яка прийшла до податківців за довідкою про доходи. Її син вступив навчатися до Польщі, і там, перед тим як нарахувати йому стипендію, зажадали документ про доходи сім'ї. Стипендії йому відмовили, сказавши, що у сім'ї надто великі доходи і тут жінка зомліла.

"Оксана працює у Польщі, у нас не працевлаштована. Чоловік її теж там. В селі у них залишаються повнолітній син-інвалід і літні батьки. Офіційно в Україні у сім'ї доходів немає. За цією довідкою вона і пішла в податкову, де їй видали документ, що вона в минулому році за три місяці заробила 2,5 мільйона гривень!" - пише видання.

Село Стрілківці (фото з відкритих джерел)

У загальній складності в Стрелковцах двадцять чоловік "щаработали" 13 з гаком мільйонів гривень. Єдине, що багато хто з них давно померли.

"Одна жінка, однокласниця моєї дочки, померла 20 років тому, але все-таки "заробила півмільйона! "- розповіла місцева мешканка Ольга Рокочин.

Пізніше з'ясувалося, що місцеві "мільйонерів" "працевлаштувала" одна з фірм у Києві. Там же за паперів нарахували такі зарплати і подали інформацію про доходи в податкову. Але самої фірми вже давно немає.

"Ми послали своїх родичів в столиці перевірити за адресою, що там за фірма, Там звичайний житловий будинок, живуть прості люди, ніяких фірм немає. Нікого ми вже не знайдемо. Як можна у Києві за 2,5 місяці заробити 2,5 мільйона гривень? Це у моєї доньки так написано. А в однієї жінки і зовсім 3 мільйони 700 тисяч! "- обурилася Ольга Олексіївна.

Селянам по секрету сказали, що їх особисті дані могли вкрасти, коли ще податкової бази не були захищені. Як і в якому році таке сталося - поки що відповідей немає.