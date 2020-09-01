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Мертва риба на березі: страшна екологічна аварія сталася під Житомиром

Житомир, Вівторок 01 вересня 2020 21:03
Мертва риба на березі: страшна екологічна аварія сталася під Житомиром
Екологічна катастрофа під Житомиром масово вбила рибу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В селі Ружин Житомирської області сталася екологічна катастрофа, через яку в річці Роставиця за один день подохли тисячі рибин. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Наголошується, що через забруднення річки береги вкрилися мертвечиною. Місцеві жителі вважають, що причина всіх бід – молокозавод, який скидає відходи у воду.

При цьому на підприємстві все заперечують, і пов'язують масову загибель риби з посушливим літом і недостатньою кількістю кисню в річці.

Екологічна катастрофа під Житомиром масово вбила рибу (відео: YouTube)

Рибоохоронний патруль розглядає обидві версії. За попередніми підрахунками, збиток від мору риби становить близько 1,5 мільйона гривень.

Люди думають над тим, як швидше прибрати мертву рибу, щоб вона не продовжувала забруднювати воду. Місцеві побоюються, що забруднитися також може і вода в криницях, з яких вони щодня п'ють воду і готують їжу.

Нагадаємо, в Криму висохло мальовнича рожеве озеро, яке любили всі туристи. Мова йде про озеро Сасик-Сиваш, яке знаходиться недалеко від Євпаторії.

Раніше ми писали про те, що в Одесі море затягнуло нафтовою плівкою, але попри це, люди все одно продовжували купатися. Витік палива стався із затонулого танкера Delfi, який місцева влада вже неодноразово намагалися витягнути з моря, але весь час у них нічого не виходило.

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